VENDOs Employer Branding Strategie: In Vöcklabruck hebt VENDO, ein führender Kommunikations- und Druckdienstleister Österreichs, die Messlatte für Employer Branding mit einer regionalen Mitarbeiterkampagne. Das Traditionsunternehmen setzt seine digitale und nachhaltige Ausrichtung mit dem Claim „so digital war Papier noch nie" und einer grafischen Kampagne in Szene. Mit einem frischen, auffälligen Design und den beiden charismatischen Protagonisten Celine und Giuliano – beide optisch auffallend mit Tattoos und Piercings – bricht VENDO Stereotypen auf und demonstriert, dass Kreativität und individueller Ausdruck am Arbeitsplatz geschätzt werden.

VENDO denkt bereits heute an die Mitarbeiter von morgen. Durch die bewusste Stärkung der Arbeitgebermarke setzt das Unternehmen ein starkes Zeichen für die Zukunft. „Es geht darum, nicht nur als innovativer Kommunikations- und Druckdienstleister aufzufallen, sondern auch als vorbildlicher Arbeitgeber, der die individuellen Talente und Ideen seiner Mitarbeitenden fördert und schätzt“, so Geschäftsführer Rainer Bollmann. Mit einem klaren Bekenntnis zu Nachhaltigkeit und einem Fokus auf digitale Transformation möchte sich VENDO als attraktive Wahl für zukünftige Generationen von Arbeitskräften positionieren.

Im Herbst können aufmerksame Beobachter in Vöcklabruck die bald 25-jährige Celine, die in der Betriebslogistik ihre Berufung gefunden hat, und den 49-jährigen Drucktechniker Giuliano auf Werbeplakaten, LED-Wänden und in Printmedien entdecken. Dabei präsentieren sie sich vor lebendigen roten, blauen und grauen Hintergründen, die ihre dynamischen Persönlichkeiten unterstreichen.

VENDO durchbricht immer wieder das traditionelle Druckerei-Image mit digitalen Lösungen für Unternehmen, wie einem E-Supply-Portal, digitalen Visitenkarten und einer effizienten Online-Plattform für Paketzustellungen. Die Kampagne ist ein klares Bekenntnis zu VENDOs Vision, den Drucksektor innovativ und zukunftsorientiert zu gestalten und dabei top Mitarbeiter für sich zu gewinnen.

Mehr erfahren auf vendo.at