1. Klasse Süd: "Experten-Tabelle" - TSV Frankenmarkt "feiert Herbstmeistertitel"

Details Montag, 30. Dezember 2019 18:54

In der Herbstsaison 2019 der 1. Klasse Süd versuchten die Experten (Trainer bzw. Funktionäre) ihr Glück und tippten in den 13 Runden die jeweiligen Spiele. In der Hinrunde kam der TSV Frankenmarkt als Fünfter ins Ziel, die Experten tippten die Bauer-Elf jedoch mit starken 30 Punkten zum "Herbstmeistertitel". Auch der aktuelle Achte aus Altmünster kletterte bis auf den zweiten Platz nach oben. Für den "echten" Herbstmeister, SV Bad Goisern, sprang nur der dritte Rang heraus. Auch der Zweite aus Zipf (6.) und der Drittplatzierte, Union Eberstalzell (10.), hatten bei den Trainern und Funktionären nicht die besten Karten. In der "Experten-Tabelle" wurden die ATSV-Stadl-Paura Juniors die "Rote Laterne" los und landeten am elften Platz. Die ASKÖ Ebensee hingegen rutsche vom 13. auf den letzten Rang zurück.

Expertentipps:

Runde 1 - Günther Pfarl, Trainer ATSV Zipf

Runde 2 - Manuel Neuhuber, Sektionsleiter ASKÖ Ebensee

Runde 3 - Martin Müllner, Sportlicher Leiter-Stellvertreter SK Rot-Weiß Lambach

Runde 4 - Lukas Huemer, Ex-Trainer FC Altmünster

Runde 5 - Heinz Pfaffenwimmer, Trainer SV Scharnstein

Runde 6 - Christian Breitwimmer, Sektionsleiter Union Eberstalzell

Runde 7 - Markus Egger, Sektionsleiter ASKÖ Gosau

Runde 8 - Johann Stöttinger, Sportchef ATSV Stadl-Paura

Runde 9 - Rudolf Hackl, Trainer SV Ebensee

Runde 10 - Johannes Kronberger, Obmann ATSV Rüstorf

Rudne 11 - Harald Kettlgruber, Sportchef FC Attnang

Runde 12 - Goran Popravak, Sektionsleiter ASKÖ Steyrermühl

Runde 13 - Harald Palmetzhofer, Sportchef SV Bad Goisern

"Experten-Tabelle" Herbst 2019:

(In Klammer ist die Platzierung in der "echten" Tabelle bzw. sind die am grünen Rasen erspielten Punkte)

1. (05) TSV Frankenmarkt 30 (23) Punkte 30-11 Tore

2. (08) FC Altmünster 26 (17) 23-12

3. (01) SV Bad Goisern 25 (27) 26-14

4. (06) ATSV Rüstorf 22 (21) 23-14

5. (09) ASKÖ Steyrermühl 22 (16) 28-21

6. (02) ATSV Zipf 20 (27) 22-14

7. (10) SV Ebensee 19 (16) 16-18

8. (11) ASKÖ Gosau 16 (15) 20-24

9. (04) FC Attnang 15 (25) 18-25

10. (03) Union Eberstalzell 13 (26) 17-20

11. (14) ATSV Stadl-Paura Juniors 12 ( 9) 15-25

12. (07) SV Scharnstein 10 (18) 14-25

13. (12) SK Rot-Weiß Lambach 10 (10) 12-26

14. (13) ASKÖ Ebensee 8 (10) 12-29

