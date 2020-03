ATSV Rüstorf: "Sind sportlich und wirtschaftlich auf einem guten Weg"

Details Sonntag, 01. März 2020 11:01

Nach einer bärenstarken Rückrunde kam der ATSV Rüstorf im Vorjahr als Dritter ins Ziel. An diese Leistungen konnte die Elf um Neo-Spielertrainer Taner Ari in der aktuellen Saison der 1. Klasse Süd nicht nahtlos anknüpfen. Die Rüstorfer wussten zwar am Beginn und am Ende zu gefallen, aufgrund eines kapitalen Hängers in der Mitte der Hinrunde reichte es für den ATSV bislang aber nur zum sechsten Platz. "Wir haben im Sommer vier ungemein wichtige Spieler verloren, weshalb die neue Saison für uns eine große Unbekannte war. Mit der Verpflichtung von Spielertrainer Ari ist uns ein Glücksgriff gelungen, doch hätten wir in unserer schwierigen Phase eine Niederlage weniger einstecken müssen, wären wir ganz vorne dabei", ist Obmann Johannes Kronberger nicht restlos zufrieden.

Exzellenter Start und starker Endspurt

Die Ari-Elf kam exzellent aus den Startblöcken, fuhr in den ersten fünf Runden vier "Dreier" ein und war zu diesem Zeitpunkt als Zweiter gleichauf mit dem späteren Herbstmeister aus Bad Goisern. In der Folge mussten die Rüstorfer aber ordentlich Federn lassen und gingen in den nächten sechs Spielen nicht weniger als fünf Mal leer aus. Auf der Zielgeraden der Hinrunde fand der ATSV aber wieder in Spur und verabschiedete sich mit zwei Siegen in die Winterpause. "Die Vorbereitung im letzten Sommer war ausgezeichnet, herrschte unter dem neuen Spielertrainer eine tolle Atmosphäre. Wir sind auch super gestartet, haben dann aber den Faden verloren, wenngleich wir während unser Pleitenserie zumeist nur knapp verloren haben", trauert Kronberger einigen liegengelassen Punkten nach.

Kompakte Defensive

Der Sechstplatzierte feierte fünf Heimsiege, behielt in der Fremde zwei Mal die Oberhand und verzeichnete in den 13 bisherigen Spielen kein einziges Unentschieden. Während sechs Teams öfter ins Schwarze trafen, stellte die Ari-Elf mit 20 Gegentoren, gemeinsam mit Aufsteiger Scharnstein, die beste Defensive der Liga. "Aufgrund des Hängers sind wir im Niemandsland der Tabelle gelandet, die beiden Siege am Schluss - gegen Gosau und in Frankenmarkt - waren aber ungemein wichtig, haben dadurch Anschluss gefunden und die Chance gewahrt, im Aufstiegskampf vielleicht noch mitmischen zu können. In Summe war es kein schlechter Herbst, mit drei, vier Punkten mehr am Konto, die möglich gewesen wären, hätten wir jedoch in Lauerstellung überwintern können", meint der Obmann.

Ein Abgang - Trainingslager im Burgenland

In der Winterpause hat sich in Rüstorf der Kader kaum verändert. Zoran Radicevic, der im vergangenen Sommer zum ATSV gewechselt war, trägt im neuen Jahr das Trikot von Bezirksliga-Herbstmeister Ohlsdorf. Trotz des Abgangs verzichtete der Tabellensechste auf Verstärkungen, zumal Gregor Preisach (Kreuzbandriss) und David Hamader (gesundheitliche Probleme) wieder fit sind und zur Verfügung stehen.

Die Ari-Elf absolvierte bislang vier Testspiele: 4:2 gegen Niederthalheim, 1:0 gegen Hertha 1b, 0:1 gegen Gschwandt und 1:3 gegen Pichl. Am heutigen Nachmittgag ist die Blaue Elf Wels der nächste Gegner. "Die Vorbereitung ist bislang planmäßig verlaufen. Am kommenden Mittwoch geht es ins Burgenland, steht in Bad Tatzmannsdorf, wo wir auch in den letzten Jahren waren, ein Trainingslager auf dem Programm", weiß Johannes Kronberger.

Toller Vereinsball - erfolgreiche Rückrunde?

In der Winterpause wurden in Rüstorf die Beine nicht hochgelagert, stand am 6. Februar zum bereits 54. Mal der traditionelle Vereinsball auf dem Programm. "Dieses Mal lautete das Motto `Schiff ahoi`, war der Vereinsball auch heuer wieder ein sensationeller Erfolg. Der Verein hat in den vergangenen Jahren eine ausgezeichnete Entwicklung genommen und ist sportlich und wirtschaftlich auf einem guten Weg", so Kronberger, der insgeheim damit liebäugel, in den Aufstiegskampf noch eingreifen zu können. "Sollten wir genauso gut starten wie im Herbst, dann aber nicht nachlassen, bzw. eine ähnliche starke Rückrunde spielen wie im Vorjahr, ist vielleicht noch etwas möglich. Aber schon nach den ersten beiden Rückrundenspielen - in Stadl-Paura und gegen Zipf - werden wir wissen, wohin die Reise gehen kann. Es wäre eine tolle Sache, wenn in der letzten Runde das Heimspiel gegen Fankenmarkt von entscheidender Bedeutung wäre".

Günter Schlenkrich

