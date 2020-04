SV Ebensee: "Die Spieler sehnen sich nach einem Mannschaftstraining"

Details Sonntag, 26. April 2020 10:13

Der SV Ebensee absolvierte in der 1. Klasse Süd eine durchwachsene Hinrunde, belegte den zehnten Platz und war von der Abstiegszone nicht allzu weit entfernt. Die Hackl-Elf nahm sich für das Frühjahr viel vor und wollte eine anständige Rückrunde spielen, aufgrund der Corona-Pandemie müssen die Ebenseer jedoch zurück an den Start. Sektionsleiter Thomas Loidl-Kendler nahm sich für Ligaportal Zeit für ein Interview und beantwortete aktuell interessante Fragen.

Herr Loidl-Kendler, in der vergangenen Woche hat das ÖFB-Präsidium beschlossen, die Saison mit sofortiger Wirkung zu beenden und nicht zu werten. Können Sie diese Entscheidung nachvollziehen oder hätten Sie eine andere Option gewählt?

"Der ÖFB-Beschluss ist ebenso nachvollziehbar wie sinnvoll. Natürlich hat die Entscheidung vor allem die Herbstmeister bzw. souveränen Tabellenführer hart getroffen, in der außergewöhnlichen Situation war aber keine für alle Vereine faire Lösung möglich. Zudem steht in der aktuellen Krise der Sport bestenfalls an der zweiten Stelle".

Haben Sie das Gefühl, dass der OÖFV die Vereine in der ungemein schwierigen Situation begleitet und unterstützt, oder lässt der Verband die Klubs im Regen stehen?

"Auch wenn sich die Klubs mehr und ausführlichere Informationen wünschen, ist eine entsprechende Untertstützung gegeben. In dieser Situation sind dem Verband jedoch die Hände gebunden, weshalb ich froh bin, kein Entscheidungen treffen zu müssen".

Sind Sie der Meinung, dass die derzeitige Krise für den ÖFB der richtige Zeitpunkt wäre, seine Statuten zu durchforsten und sie der aktuellen Situation anzupassen – bzw. Strukturen zu ändern und realitätsnah zu gestalten?

"Diese Situation konnte niemand erwarten bzw. vorhersehen, deshalb ist es nicht zwingend notwendig, die Statuten generall zu ändern. Grundsätzlich spricht aber nichts dagegen, sie anzupassen bzw. flexibler zu gestalten".

Wann glauben Sie, darf das Training wieder aufgenommen werden bzw. wann wird wieder um Meisterschaftspunkte gekämpft?

"Prognosen sind derzeit nicht möglich, da jedoch bis 31. August ein Veranstaltungsverbot besteht, wird die neue Saison Mitte August nicht starten können. Was das Training betrifft, muss man abwarten, möglicherweise kommt noch eine zweite Welle".

Wird der Amateurfußball nach einer längeren Pause so sein, wie wir ihn kennen?

"Was unseren Verein betrifft, wird sich nicht allzuviel ändern. Bei uns steht die Kameradschaft im Vordergrund, setzen traditionell auf die eigenen Spieler und sind gut aufgestellt".

Wie ist die aktuelle Situation in Ihrem Verein? Gibt es ein Trainingsprogramm, ist die Kaderplanung für die nächste Saison schon angelaufen bzw. gibt es bereits Veränderungen?

"Auch in Ebensee steht seit geraumer Zeit individuelles Training auf dem Programm. Die Spieler halten sich selbständig fit, sehnen sich aber nach einem Mannschaftstraining. Wir wollen in absehbarer Zeit mit der Kaderplanung beginnen, auch wenn es nicht einfach ist, zumal wir nicht wissen, wann es wieder losgeht."

