FC Altmünster mit je einem fixen Zu- und Abgang

Details Donnerstag, 14. Mai 2020 11:45

Der FC Altmünster absolvierte eine solide Hinrunde und kam als Achter ins Ziel, überwinterte in der 1. Klasse Süd jedoch im Niermandsland der Tabelle. Unter Neo-Trainer Edvin Durgutovic nahm sich der FCA für das Frühjahr viel vor und war um eine Rangverbesserung bemüht, aufgrund der Corona-Pandemie fand die Saison aber auch am Traunsee ein jähes Ende.

"Langsam wird es mühsam"

"Die Vorbereitung ist unter Neo-Coach Durgutovic ausgezeichnet verlaufen, hatten auch keine Verletzte zu beklagen und waren heiß auf die Rückrunde. Die Corona-Pandemie hat uns dann jedoch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Auch wenn die Gesundheit das höchste Gut ist und die gesetzten Maßnahmen in Ordnung waren, wird es langsam mühsam. Gerade im Unterhaus spüren die Spieler und Vereine, wie sehr ihnen der Fußball fehlt", erklärt Sportchef Nikolaus Fraueneder, der den Abbruch der Saison nachvollziehen kann. "Aufgrund der Tabellensituation waren wir von der Entscheidung nicht wirklich betroffen, aber vor allem für die Aufstiegsaspiranten ist es bitter. Dennoch war der ÖFB-Beschluss aufgrund der aktuellen Situation die logische Konsequenz".

Veranstaltungsverbot bereitet große Sorgen

Wie andere Vereine muss auch der FC Altmünster den Gürtel enger schnallen. "Wir sind von der Krise besonders hart betroffen. Denn unser traditionelles Zeltfest ist die wichtigste Einnahmequelle und zehren davon ein ganzes Jahr. Aufgrund des Veranstaltungsverbotes bricht uns aber nun ein erheblicher Budgetposten weg. Aber auch bei anderen Klubs haben Veranstaltungen einen ähnlich hohen Stellenwert, wie bei den Profis das Fernsehgeld", befürchtet Fraueneder, dass der eine oder andere Verein die Krise nicht überstehen wird. "Wir sind bemüht, die Sorgen der Vereine in unserer Region zu lindern und versuchen, wenn es die Bestimmungen zulassen, einen Traunseecup zu veranstalten".

Frauen- und Herren-Team scharren in den Startlöchern

Am Traunsee ist die Freude über die Öffnung der Sportplätze groß. "Unser Frauen-Team ist besonders heiß und nimnmt am morgigen Freitag das Training wieder auf. Für die Männer ist es am nächsten Mittwoch so weit. Auch wenn die geltenden Bestimmungen zu beachten sind, ist es ungemein wichtig, dass der Ball wieder rollt. Zudem ist vor allem im technischen Bereich einiges möglich", weiß der Sportchef, der das Engagement der Kicker hervorhebt. "Unter der Leitung von Neo-Trainer Durgutovic haben die Spieler in den vergangenen Wochen ausgezeichnet gearbeitet und sich fitgehalten. Nicht weniger als 17 Kicker haben sich an dieser Challenge beteiligt".

Kaderveränderung

Obwohl die Transferzeit noch in weiter Ferne ist, hat sich am Traunsee der Kader bereits verändert. "Unsere Spieler verfügen über einen tollen Charakter und können die aktuellen Probleme nachvollziehen. Dennoch sind einige Abgänge zu erwarten. So wird uns Dominik Mühlbacher verlassen. Auf diesem Weg möchten wir uns bei ihm für die starken Leistungen in den letzten fünf Jahren bedanken und verstehen, dass er eine neue Herausforderung sucht. Auch wenn es bei diesem Abgang vermutlich nicht bleiben wird, freuen wir uns, dass Felix Auinger nach einem Gastspiel in Neukirchen wieder zu uns zurückkehrt. Zudem sieht es ganz gut aus, dass wir im Sommer möglicherweise zwei weitere Heimkehrer werden begrüßen können", kündigt der Sportchef weitere Veränderungen an.

