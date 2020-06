Corona-Virus-Challenge: Technik, Spaß und Spannung [Video]

Details Samstag, 06. Juni 2020 10:49

Seit einigen Wochen trainieren die meisten Unterhaus-Teams wieder. Die aufgrund der Corona-Pandemie geltenden Auflagen sind streng und sorgen dafür, dass nur in den wenigsten Fällen richtig wettkampfnah gearbeitet werden kann. Aus diesem Grund haben sich mehrere Mannschaften zusammengeschlossen und die CV-Challenge ins Leben gerufen, um sich mit verschiedensten Vorgaben gegenseitig zu fordern und den Wettkampf, den wir alle lieben, in diesen Wochen auf etwas andere Art und Weise auszutragen.

Teilnehmer

Der TSV Timelkam (Organisator), der ATSV Lenzing, die Union Gampern, der ATSV Zipf, der SV Scharnstein, der SC Vöcklabruck, der SV Aurach sowie die Union Regau messen sich seit Anfang Juni und stellen insgesamt drei Wochen lang ihre fußballerischen Qualitäten unter Beweis.

Ablauf

Pro Woche stehen zwei Challenges auf dem Programm (in jedem Training eine). Die Vereine selbst geben die jeweiligen Challenges vor, wobei dem Prinzip „wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ gefolgt wird. Heißt: Der TSV Timelkam, der sich als erstes Team für die Challenge angemeldet hat, bestimmt die erste Challenge. Danach folgen der ATSV Lenzing, die Union Gampern, der ATSV Zipf, der SV Scharnstein und der SC Vöcklabruck. Aufgrund der limitierten Anzahl an Trainings haben der SV Aurach und die Union Regau diese Möglichkeit nicht.

Modus

Pro Mannschaft versuchen sich jeweils 11 Akteure an einer Challenge. Dieser „Kader“ kann sich pro Challenge selbstverständlich ändern. Nach jeder absolvierten Aufgabe wird eine Rangliste erstellt, wobei der Erstplatzierte 8 Punkte, der Zweitplatzierte 7 Punkte usw. erhält. Der Letztplatzierte nimmt immerhin noch einen Zähler mit. Am Ende jeder Woche wird ein Wochensieger gekürt, der zusätzlich 3 Punkte für die Gesamtwertung abstaubt. Der Gesamtsieger des Contests darf sich über ein 50-Liter-Fass Zipfer Bier freuen.

Organisatorisches

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, werden Infos, Fragen, Zwischenstände und die Vorgaben einer Challenge in einer WhatsApp-Gruppe veröffentlicht. Die genaue Anforderung der jeweiligen Challenge muss mindestens zwei Tage vorher bekanntgegeben werden. Die Challenge selbst wird gefilmt und von den Vereinen auf deren Facebook-Seite gepostet. Immerhin will man wissen, was der Konkurrent so treibt – denn dieser schläft bekanntlich nie.

Hier versucht sich etwa der ATSV Zipf, der aktuell in Führung liegt, bei der Challenge „Lattenschießen“.

