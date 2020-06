Neue SPG Lambach/Edt strebt sorgenfreie Saison an

Details Sonntag, 28. Juni 2020 13:24

Nachdem beide Vereine in der letzten Saison jeweils in der unteren Tabellenregion präsent waren, bündeln der SK Rot-Weiß Lambach und der FC Edt die Kräfte und gehen in der neuen Meisterschaft der 1. Klasse Süd als Spielgemeinschaft Lambach/Edt an den Start. Im Hausruckviertel ist man zuversichtlich, mit dem Abstiegsgespenst keine Bekanntschaft machen zu müssen und strebt eine ruhige und sorgenfreie Saison an.

Alles unter einem Dach

"Im Nachwuchs wird bereits seit einigen Jahren kooperiert, nun haben sich die beiden Vereine auch im Erwachsenenfußball auf eine Zusammenarbeit verständigt, sodass der gesamte Bereich jetzt unter einem Dach ist", weiß Jürgen Wiesinger, der auch bei der Spielgemeinschaft als Trainer die Verantwortung trägt, seine aktive Karriere jedoch beendet. "Die neue SPG wurde bereits im letzten Winter fixierte, somit sind die Weichen frühzeitig gestellt worden. Die Zusammenarbeit ist langfristig geplant, wollen beide Vereine künftig an einem Strang ziehen".

Routinierte Neuerwerbung - 21-Mann-Kader

Mit Mariyan Dragnev (Thalheim) steht ein neuer, überaus erfahrener Mittelfeldspieler zur Verfügung. Der im Winter ausgeliehene Kevin Rathmayr kehrt hingegen wieder nach Sattledt zurück. Zudem hängt Zsolt Trucz die Schuhe an den Nagel. "Aus sportlicher Sicht schmerzt sein Abgang, da er als Sechser eine Bank war. Aber Zsolt bleibt im Verein und ist künftig als Individualtrainer tätig. Mit Dragnev haben wir adäquaten Ersatz gefunden", sagt Wiesinger und freut sich, dass Fabian Neumitka, nach einer Meniskus-Operation, und Nico Heidegger, der mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, wieder ins Geschehen eingreifen. "Da fünf, sechs Kicker aus Edt in den Kader rücken, ist das Personal erheblich angewachsen, steht mir ein 21-Mann-Kader zur Verfügung".

Zuversicht in Lambach und Edt

Nach einer langen Pause wurde am 18. Mai der Betrieb wieder aufgenommen. "Es standen jeweils zwei wöchentliche Einheiten am Programm, haben in dieser Woche eine Pause eingelegt, starten am morgigen Montag in die Vorbereitung und bestreiten am kommenden Samstag, gegen Sipbachzell, das erste Testspiel", weiß der Trainer. "Es ist überaus erfreulich, dass ab Mittwoch wieder ein normales Mannschaftstraining möglich ist und auch die neue Saison grünes Licht erhalten hat. Ich denke, dass die Meisterschaft planmäßig gestartet wird und bereiten uns darauf intensiv vor. Da wir schon im Frühjahr gut drauf waren, sehen wir der neuen Saison optimistisch entgegen und sind zuversichtlich, uns von den hinteren Plätzen fernhalten zu können. Wir sind hochmotiviert, wollen eine weitgehend sorgenfreie Saison spielen und uns im sicheren Mittelfeld der Tabelle präsentieren".

Transferliste

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten