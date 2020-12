1. Klasse Süd: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Dienstag, 22. Dezember 2020 18:36

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Dominic Reichhartinger (Frankenmarkt)

Endergebnis:



1. Dominic Reichhartinger (Frankenmarkt / 12461 Stimmen)

2. Philipp Rensch (ATSV Rüstorf / 11776 Stimmen)

3. Fevzi Yildirim (SV Scharnstein / 1997 Stimmen)

4. Wolfgang Schmidt (ATSV Zipf / 1182 Stimmen)

5. Tobias Rensch (ATSV Rüstorf / 1096 Stimmen)

6. Alexander Schmitzberger (FC Attnang / 1019 Stimmen)

7. Rene Preinerstorfer (ASKÖ Steyrermühl / 837 Stimmen)

8. Tobias Breitwimmer (Union Eberstalzell / 654 Stimmen)

9. Anes Tulic (ASKÖ Steyrermühl / 459 Stimmen)

10. Jan Slaby (FC Attnang / 347 Stimmen)