Union Eberstalzell geht mit nahezu unveränderten Kader in die neue Saison

Nachdem die Union Eberstalzell die Saison 2019/20 noch als Dritter mit einem Zähler Rückstand auf Herbstmeister Bad Goisern beendete, ging die Mannschaft von Trainer Harald Aitzetmüller im vergangenen Herbst gar als Erster in die Halbzeit der Saison. Was danach folgte ist bekannt, musste auch im Frühjahr 2021 die Meisterschaft abgebrochen werden und fand folglich keine Wertung. Mit August steht das Fußball Unterhaus damit erneut vor dem Re-start, Ligaportal.at sprach im Vorfeld der Saison mit Christian Breitwimmer, dem Sektionsleiter der Union Eberstalzell.

Ligaportal: Wir stecken heuer nun etwas früher schon inmitten der Transferperiode? Hat sich bei euch schon etwas am Spielermarkt getan?

Breitwimmer: „Wir haben einen Abgang, hat Stefan Zaininger seine Karriere beendet und steht folglich nicht mehr zur Verfügung. Ebenso gibt es einen Zugang, der jedoch auch schon im vergangenen Winter eigentlich feststand. Mit Andreas Strauss kommt ein defensiver Mittelfeldspieler aus der Steiermark zu uns und trainiert demnach jetzt seit Trainingsbeginn mit uns. Darüber hinaus wird sich nichts mehr tun, wollen wir weder weitere Spieler abgeben, noch sind wir auf der Suche nach Neuzugängen.“

Ligaportal: Seit 19. Mai darf nun wieder trainiert werden. Wann ist bei euch das Training angelaufen? Inwieweit ist die Saisonvorbereitung schon durchgeplant?

Breitwimmer: „Wir haben gleich mit 19. Mai begonnen und bis zuletzt zwei bis dreimal pro Woche trainiert. Zudem haben wir bereits zwei Testspiele absolviert. Gegen Ohlsdorf zu Beginn verloren wir mit 2:5, eine Woche später gewannen wir gegen Steinerkirchen mit 3:0. Seit Montag sind wir jetzt in der Sommerpause und werden mit 30. Juni dann die Saisonvorbereitung in Angriff nehmen. Am 10. Juli haben wir dann den nächsten Test gegen Taufkirchen/Pram. Weitere Partien sind ebenso im Grunde fixiert, ehe Ende Juli das erste Pflichtspiel im Landescup ansteht.“

Ligaportal: Mit welchen Zielen geht man nun in die neue Saison?

Breitwimmer: „Wir waren im vergangenen Herbst Tabellenführer, das Jahr davor Dritter. Klar ist, dass ein Aufstieg nie wirklich planbar ist und hier viele Faktoren eine Rolle spielen können und werden. Wir wollen aber auf jeden Fall wieder vorne mitspielen und ein Anwärter bleiben. Uns ist bewusst, dass vorne vier oder fünf Mannschaften auf ähnlichem Niveau sind und es keine leichte Saison wird. Es wird demnach wieder spannend werden.“

Ligaportal: Der Nachwuchs darf ja mittlerweile schon etwas länger wieder trainieren. Wie fällt hier nun ein erstes Fazit aus? Gib es Abgänger?

Breitwimmer: „Die gibt es schon, natürlich. Die gesamte Situation ist klarerweise nicht spurlos vorbeigegangen. Im Grunde kann man aber sagen, dass wir in etwa 90% der Nachwuchsspieler weiter bei uns begrüßen dürfen, bei jenen war die Motivation und das Engagement auf jeden Fall sehr groß. Demnach kann man im Grunde zufrieden sein, wie der Nachwuchsfußball wieder angelaufen ist.“