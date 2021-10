SV Scharnstein: Obmann Helmut Bammer feiert 50. Geburtstag

Details Mittwoch, 06. Oktober 2021 10:16

Seit acht Jahren ist Helmut Bammer Obmann des SV Wolf System Scharnstein. In diesen Jahren ist einiges passiert. Von Beginn an hat sich Bammer mit seinem Team zum Ziel gesetzt, kein Geld für teure Spielertransfers auszugeben und voll auf den Nachwuchs zu setzen. So wurde vor einigen Jahren die Nachwuchsbetreuung mit den “SV Scharnstein Youngsters” neu organisiert und auf eigene, moderne Beine gestellt.

Die Spieler der Kampfmannschaft stehen voll hinter diesem Konzept und kassieren kein Geld fürs Fußballspielen. Mit diesem Vorhaben hat man aus dem eigenen Nachwuchs heraus, sowie ein paar Spielern aus den umliegenden Gemeinden, eine eingeschworene Kampfmannschaft geformt.

Mit einem Durchschnittsalter von knapp über 23 Jahren, hat der SV Scharnstein auch einen der jüngsten Kader der Liga. Das ist auch das Ziel des Vereins aus dem Almtal. „Wir möchten bei uns junge Spieler aus- und weiterbilden. Unsere Sponsorengelder stecken wir hauptsächlich in die Nachwuchsarbeit und Infrastruktur“, so Obmann Bammer.

Auch trotz der monatelangen, Corona-bedingten Zwangspause und der schwierigen Zeit für viele Vereine, hat sich beim SV Wolf System Scharnstein zu Beginn der neuen Saison nicht viel verändert. „Unser Kader hat sich seit der Covid19-Pandemie nicht verändert. Bis auf einen einzigen Spieler stammt die ganze Mannschaft aus dem Almtal. Darauf sind wir schon stolz, und das ist auch ganz im Sinne unseres Hauptsponsors. Auch im Nachwuchsbereich können wir uns aktuell nicht beschweren, gerade bei den ganz jungen Kindern haben wir aktuell einen enormen Zulauf“, führt Bammer weiter aus.

Aufstieg in 1. Klasse Süd

In der Saison 2018/2019 konnte diese junge Mannschaft souverän den Meistertitel in der 2. Klasse Süd erringen und in die 1. Klasse Süd aufsteigen. Dort konnte man auch schnell Fuß fassen und mit guten Leistungen aufwarten.

Auch in dieser Saison ist man mit drei Siegen aus drei Spielen gut in die Saison gestartet. Doch viele Verletzungen bremsten den Erfolgslauf ein wenig. Mit 4 Siegen und 4 Niederlagen befindet man sich aktuell auf Tabellenplatz fünf.

Die Größe des Kaders ist gerade in der aktuellen Situation von großem Vorteil. „Wir haben aktuell leider sehr, sehr viele verletzte Spieler. Nicht weniger als 24 unterschiedliche Spieler kamen in der aktuellen Saison bislang zum Einsatz. Von einer auf die andere Woche mussten wir die Startelf sogar auf sieben Positionen ändern, das gab es in der 65-jährigen Vereinsgeschichte noch nie“, erklärt Co-Trainer Dominik Krottendorfer.

v.l.n.r.: OÖFV-Vizepräsident Herbert Buchroithner, Obmann SV Scharnstein Helmut Bammer, Sportlicher Leiter SV Scharnstein Philipp Kuntner, Bezirksvorsitzender ASKÖ Salzkammergut Max Ebenführer

Ehrung vom OÖFV und ASKÖ Salzkammergut

Vom Oberösterreichischen Fußballverband wurde Obmann Bammer beim Auswärtsspiel in Stadl-Paura von OÖFV-Vizepräsident Herbert Buchroithner für seine jahrelange Tätigkeit mit dem Verbandsehrenzeichen in Silber ausgezeichnet. Auch vom ASKÖ Salzkammergut wurde er vom Bezirksvorsitzenden Max Ebenführer geehrt.

Von Vereinsseite wünscht man dem Obmann alles erdenklich Gute zu dem runden Geburtstag und bedankt sich für seinen unermüdlichen Einsatz für den Verein. Nicht nur als Obmann, sondern auch als aktiver Spieler, Nachwuchstrainer sowie Nachwuchsleiter, hat er in den letzten Jahrzehnten viel im Verein bewegt.

Photocredit: SV Wolf System Scharnstein

