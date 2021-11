"Wollen unbedingt aufsteigen!" - Eberstallzell Sektionsleiter Christian Breitwimmer im Gespräch!

Details Sonntag, 28. November 2021 18:02

Die Union Eberstallzell verpasste in der abgelaufenen Hinrunde der Saison 2021/22 um Haaresbreite den Herbstmeistertitel. 12 Spiele, 26 Punkte lautet die Zwischenbilanz der Aitzetmüller-Elf, die mit nur einem Punkt Rückstand auf Winterkönig Attnang als Tabellenzweiter in der 1. Klasse Süd überwintert. Ligaportal bat Christian Breitwimmer, den Sektionsleiter, zum Gespräch.

Verletzungspech und Dämpfer nach starkem Start

Man startete perfekt in die Saison, nach einer knappen Niederlage gegen Landesligist Pettenbach im Cup gewann die Aitzetmüller-Elf ganze fünf Spiele en Suite. Darauf folgte jedoch eine vier Spiele anhaltende sieglos-Serie mit Niederlagen gegen Zipf und Attnang. „Wir hatten auch immer 3-4 Verletzte, sind aber schon zufrieden im Großen und Ganzen. Wenn du Zweiter bist, hat es schon gepasst.“, zeigte sich Breitwimmer zufrieden mit der Saisonleistung. Ausschlaggebend für den starken zweiten Platz ist, dass sich die Eberstallzeller nach dem Dämpfer zurückgekämpft haben und die letzten drei Spiele souverän gewinnen konnten. Besonders hervorzuheben: ein 15:0-Sieg gegen Schlusslicht Stadl Paura.

Personalsituation und Mannschaftsklima

„Wir haben die letzten drei Spiele gewonnen, daher ist die Stimmung super. Es ist auch von Corona nicht viel geredet worden, jeder ist motiviert, immerhin sind wir Zweiter.“, lobte der Sektionsleiter die exzellente Gemütslage im Klub. Daher wird sich in der Winterübertrittszeit auch nicht viel tun. „Der Kader passt jetzt für uns. Wir haben im Herbst auch wieder zwei junge Spieler eingebaut, einer davon spielt sogar die meiste Zeit schon von Anfang an. Das Grundgerüst des Kaders passt und es ist daher nichts geplant.“, dementierte Breitwimmer mögliche Aktivität auf dem Transfermarkt.

Zielsetzung für die Rückserie

26 Punkte hat die Union Eberstallzell im Herbst gesammelt, eine solide Basis um den Aufstieg als Ziel anzupeilen: „Wenn du Zweiter bist ist es klar, dass du vorne mitspielen willst. Die Spieler wollen schon unbedingt aufsteigen und wenn es irgendwie möglich ist, wollen wir schon aufsteigen. Auch wenn wir Zweiter werden und es in die Relegation schaffen, ist das Ziel der Aufstieg. Dies jedoch unter der Voraussetzung, dass im Frühjahr der Spielbetrieb aufrecht erhalten bleibt und eine halbwegs normale Rückrunde gespielt werden kann. „Es stellt sich natürlich die Frage, ob die Impfpflicht wirklich kommt und welche Bestimmungen gelten. Falls die 2G-Regel gelten sollte im Fußball, werden viele Vereine Probleme haben. Vor allem in den Reserven werden die Spieler ausgehen. Ich rechne schon damit, dass ab Februar wieder trainiert werden kann.“ Bis Ende Jänner werden sich die Eberstallzeller in Eigenverantwortung fit halten, ob dann ein geordneter Trainingsstart und das geplante Trainingslager in Steinbrunn möglich sind und der Tabellenzweite in die Vorbereitung starten kann, steht noch in den Sternen.

