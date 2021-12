1. Klasse Süd: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021 ist...

Details Mittwoch, 15. Dezember 2021 10:43

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 1.928.102 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2021 ist...

Wolfgang Schmidt (ATSV Zipf)

Endergebnis:



1. Wolfgang Schmidt (ATSV Zipf / 3328 Stimmen)

2. Manuel Rauch (Frankenmarkt / 981 Stimmen)

3. Peter Stüger (ATSV Zipf / 761 Stimmen)

4. Jesse Engleitner (SV Bad Goisern / 456 Stimmen)

5. David Höllmüller (ASKÖ Raika Gosau / 308 Stimmen)

6. Dominik Mühlbacher (FC Attnang / 246 Stimmen)

7. Sasa Krstic (ASKÖ Ebensee / 228 Stimmen)

8. Vadim Bogdan (Frankenmarkt / 188 Stimmen)

9. Marko Kastner (SV Scharnstein / 158 Stimmen)

10. Dejan Pilipovic (SV Bad Goisern / 109 Stimmen)

