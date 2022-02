ASKÖ Gosau holt Mittelfeldspieler mit OÖ-Liga Erfahrung - Sektionsleiter Markus Egger im Interview!

Details Montag, 31. Januar 2022 19:15

Die ASKÖ Gosau schaut zurück auf eine ganz solide, aber dennoch etwas glanzlose Hinrunde. Die Mannen von Roland Bärnthaler machten zwar brav ihre Hausaufgaben, waren aber nicht im Stande viele Zähler gegen höher-klassierte Konkurrenten zu holen. So geht man nun mit 15 Punkten im Gepäck in die zwei ausständigen Nachtragsspiele, bevor man sich in der Frühjahrsmeisterschaft zu beweisen versuchen wird. Ligaportal analysierte im Interview unter anderem die Hinrunde mit Markus Egger, dem Sektionsleiter des Klubs, etwas genauer.

Ligaportal: Wie zufrieden seid ihr mit dem Abschneiden in der Hinrunde?

Egger: „Wir hatten durchaus positive Resultate gehabt und gewisse Spiele haben eigentlich ganz gut gepasst. Natürlich wäre noch ein bisschen mehr drinnen gewesen, im Großen und Ganzen sind wir aber zufrieden.“

Ligaportal: Was hat Ihrer Meinung nach ganz gut funktioniert und wo sieht man noch Verbesserungsbedarf?

Egger: „Wir hatten ein wenig Verletzungspech, da haben uns immer wieder ein paar arrivierte Spieler aushelfen müssen, die eigentlich schon aufgehört haben. Diese Spieler brechen uns jetzt weg, da haben wir dann schon ein bisschen zu kämpfen. Wir konnten aber ein paar junge Spieler einbauen wie z.B. Lorenz Wallner und Janick Sommerer, die schon eigentlich schon bereit für die Kampfmannschaft sind und in Zukunft das Zepter in die Hand nehmen werden.“

Ligaportal: Wie sieht es mit der Personalsituation aus, habt ihr Abgänge/Zugänge?

Egger: „Alexander Grill und David Höllmüller hören leider auf. Dafür kommen Josip Serdar aus Bad Ischl und Luka Prskalo aus Strobl zu uns. Das sind zwei junge Burschen, die super in die Mannschaft passen. Josip ist im zentralen Mittelfeld beheimatet und hat OÖ-Liga Erfahrung und war bei Bad Ischl in der ersten Mannschaft oftmals Joker. Luka ist ein erst 19-jähriger Abwehrspieler und hat in der 1b von Strobl erste Erfahrungen im Erwachsenenfußball gemacht.“

Ligaportal: Was nehmt ihr euch für die Rückrunde vor?

Egger: „Das Ziel wäre vielleicht ein einstelliger Tabellenplatz, vor allem aber, die jungen Spieler wieder weiter einzubauen. Wir haben doch relativ viele ältere Spieler und wollen den Übergang so gut wie möglich hinkriegen. Wir haben 14 Spiele durch den Abbruch, fünf davon sind Derbys, die wir auch gewinnen wollen.“

Ligaportal: Könnten Sie die angestrebte Vereinsphilosophie der ASKÖ Gosau beschreiben?

Egger: „Wir haben einen kleinen Platz, daher gibt es bei unseren Heimspielen immer viele Zweikämpfe. Auswärts versuchen wir immer mitzuhalten, wir spielen da eher auf Konter. Wir haben super Konterspieler, die das ganz gut umsetzen. Da wird sich auch nichts groß ändern, weil man eben bei uns am Platz nicht so gut auf Ballbesitz spielen kann. Wir versuchen natürlich auch immer junge Akteure einzubauen, das ist aber mit 1800 Einwohnern nicht so einfach. Um nur mit eigenen Spielern zu spielen, bräuchten wir mehr Kinder. Wir wollen aber schon regionale Spieler holen, die auch in die Mannschaft passen und denen der Verein was bedeutet.“

Bisherige Zugänge (Stand 30.01.22):

Josip Serdar (SV Bad Ischl)

Luka Prskalo (SK Strobl)

Bisherige Abgänge (Stand 30.01.22):

Alexander Grill (Karriereende)

David Höllmüller (Karriereende)