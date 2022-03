Rüstorf will mit neuen und alten Kräften das Feld von hinten aufmischen

Details Sonntag, 27. Februar 2022 16:35

Der ATSV Rüstorf hat eine besonders schwierige Herbstsaison hinter sich. Die Erwartungshaltung im Vorfeld der Spielzeit war aufgrund der starken Performances in den Vorsaisonen hoch, die Motivation und Freude am gemeinsamen Hobby ebenso. Dann folgte innerhalb kurzer Zeit eine Hiobsbotschaft auf die andere. Vier arrivierte Leistungsträger fielen für die gesamte Hinrunde aus und die Ambitionen für die Hinserie wurden im Keim erstickt. Nach langer Leidensphase kann man im Frühjahr wieder aus dem Vollen schöpfen und wird versuchen das Feld von hinten aufzumischen. Ligaportal sprach darüber mit Manuel Kronberger, dem sportlichen Leiter des Vereins.

Ligaportal: In den letzten Jahren wart ihr in der Tabelle immer gut dabei, nun überwintert ihr auf Platz zwölf. Was waren Ihrer Meinung nach die entscheidenden Faktoren für diesen Absturz?

Kronberger: „Wir sind mit sehr hohen Ambitionen in die Meisterschaft gestartet, weil wir einen sehr guten Kader hatten. Kurz darauf mussten wir fünf bis sechs Stammspieler vorgeben aufgrund diverser Verletzungen. Vier davon waren absolute Leistungsträger, diese Ausfälle konnten wir im Herbst einfach nicht kompensieren.“

Ligaportal: Wie sieht es zurzeit mit der Personalsituation aus, werden alle fit bis zum Rückrundenauftakt?

Kronberger: „Ja, es sind eigentlich alle wieder im Mannschaftstraining. Einer hat sich eine frische Verletzung zugezogen, alle anderen sind aber fit. Aufgrund dessen sind wir auch sehr zuversichtlich für die Rückrunde.“

Ligaportal: Habt ihr euch im Winter auch verstärkt? Habt ihr auch Abgänge?

Kronberger: „Abgänge hatten wir keine, Zugänge schon. Sebastian Zopf war jahrelang Stürmer bei uns, der kehrt jetzt vom SK Kammer zurück zu uns. Jürgen Krenn ist nach Rüstorf gezogen und kommt vom FC Altmünster zu uns, das ist ein arrivierter Innenverteidiger. Weiters haben wir einen Linksverteidiger aus Pinsdorf geholt, Ajdin Cirkin. Halid Delic hat früher in Steyrermühl gespielt und kommt jetzt auch zu uns. Einen jungen Tormann haben wir auch geholt, Filip Brkic kommt ebenso vom FC Altmünster, da schauen wir jetzt mal, ob er sich durchsetzen kann. Wir haben also die eigenen Spieler, die wieder fit geworden sind und zudem noch fünf Neuzugänge.“

Ligaportal: Was ist euer Ziel für die Rückrunde bzw. wo seht ihr euch nach Ende der Frühjahrsmeisterschaft?

Kronberger: „Das wichtigste für uns ist, die ersten Spiele positiv zu bestreiten um in das gesicherte Mittelfeld zu kommen. Zudem möchten wir eine solides Frühjahr spielen und uns am Ende der Saison im vorderen Mittelfeld wiederfinden.“

Ligaportal: Was ist euer Langzeitziel?



Kronberger: „Wir haben in den letzten Jahren immer in den Top-4 mitgespielt. Daher sehen wir uns mittelfristig auch als Top-Team in der 1. Klasse Süd. Sollte irgendwann mal ein Aufstieg in die Bezirksliga gelingen, ist es völlig in Ordnung, aber überhaupt kein Muss. Unser Ziel ist, immer in den ersten drei, vier Plätzen in der 1. Klasse zu landen.“

Ligaportal: Wie läuft die Vorbereitung bislang, welchen Eindruck macht die Mannschaft?

Kronberger: „Die Vorbereitung ist bisher sehr gut verlaufen. Wir haben einen neuen Trainer engagiert im Winter, da ziehen wirklich alle an einem Strang und die Stimmung ist extrem positiv. Auch in den Testspielen machte das Team einen super Eindruck, gestern mussten wir die erste Niederlage gegen den UFC Attergau einstecken. Die Trainingseinheiten sind auch sehr gut besucht und wir fahren am Mittwoch auf Trainingslager, da holen wir uns noch den Feinschliff für die Rückrunde.“

Bisherige Zugänge (Stand 27.02.22):

Sebastian Zopf (SK Kammer)

Jürgen Krenn (FC Altmünster)

Ajdin Cirkin (ASKÖ Pinsdorf)

Halid Delic (zuletzt Ausland)

Filip Brkic (FC Altmünster)