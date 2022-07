5 Zugänge! TSV Frankenmarkt stockt Kader auf

Details Mittwoch, 13. Juli 2022 13:00

In den beiden coronabedingt abgebrochenen Meisterschaften der 1. Klasse Süd stand der TSV Sparkasse Frankenmarkt am fünften bzw. zehnten Tabellenplatz. In der vergangenen Saison zeigte im Hausruckviertel der Pfeil steil nach oben, kamen die Mannen von Trainer Andreas Staudinger, der seit einem Jahr die Verantwortung trägt, als Zweiter ins Ziel und feierten den Vizemeistertitel. "Wir sind mit dem Ziel in die Saison gestartet, uns aus dem Abstiegskampf rauszuhalten und so schnell wie möglich 30 Punkte zu sammeln. Die Mannschaft ist gut durch die Saison gekommen und hat die Erwartungen übertroffen. Mehr war nicht möglich, denn der FC Attnang war nicht zu biegen und ist souverän in die Bezirksliga aufgestiegen", erklärt der Coach.

Daheim schwer zu biegen, in der Fremde ab und an mit Problemen

Der Vizemeister fuhr im Herbst 19 Punkte ein und sammelte in der Rückrunde beachtliche 24 Zähler. Nur jeweils zwei Mannschaften trafen öfter ins Schwarze - Thomas Lassl und Stefan Oberndorfer zeichneten für 24 der 58 TSV-Treffer verantwortlich - bzw. kassierten weniger Gegentore. "Es war eine sehr gute Saison, vor allem das Frühjahr war tadellos. Da auf den Relegationsplatz viele Punkte gehfehlt haben, trauern wir diesem nicht nach, sondern freuen uns über den sportlichen Erfolg", so Staudinger, der acht Heimsiege bejubeln konnte, in der Fremde behielt sein Team fünf Mal die Oberhand. "Auch in der vergangenen Saison haben wir unsere Heimstärke untermauert, auswärts ist jedoch reichlich Luft nach oben vorhanden und tun uns in der Fremde ab und an sehr schwer. Das ändert aber nichts daran, dass wir mit 43 Punkten und dem zweiten Platz ein tolles Ergebnis erreicht haben".

Zwei Neuerwerbungen und drei Heimkehrer

Mit Vadim Bogdan (ATSV Stadl-Paura) hat ein Spieler den Vizemeister verlassen. Beim Trainingsauftakt konnte der TSV-Coach diesen Montag mit Außenverteidiger Nico Gasselsberger (Gampern) und dem talentierten Lukas Schwab (Friedburg Juniors) zwei Neuerwerbungen begrüßen. Zudem kehrten mit Kilian Lösch (Frankenburg), Michael Riedl (Neukirchen/Vöckla) und Christian Neumayr (Köstendorf) drei Frankenmarkter Eigengewächse wieder zu ihrem Stammverein zurück. "Mit den Transfers ist es gelungen, den Kader breiter aufzustellen und freuen uns ganz besonders, dass drei Spieler wieder zurückgekehrt sind", meint Andreas Staudinger. "Der Kader ist angewachsen und verfügt über erhebliches Potenzial".

"Es liegt in unseren Händen, das Beste daraus zu machen"

Im gestrigen ersten Testspiel zog die Staudinger-Elf gegen Bezirksligist Frankenburg mit 0:1 knapp den Kürzeren. Am kommenden Freitag testen die Frankenmarkter erneut und messen mit den Kickern aus Lenzing die Kräfte. Obwohl soeben der Vizemeistertitel erobert wurde, hebt man im Hausruckviertel nicht ab und hält den Ball flach. "Trotz der starken Saison hat sich am Ziel grundsätzlich nichts geändert, wollen erneut den Klassenerhalt frühzeitig in trockene Tücher bringen und ehestmöglich 30 Punkte einfahren. Es stimmt jedoch, dass nach dem Vizmeistertitel die Latte ein Stück weit höher liegt und wir insgeheim wieder vorne mitmischen wollen", sagt der Trainer. "Die Voraussetzungen für eine erneut gute Saison sind gegeben, somit liegt es in unseren Händen, das Beste daraus zu machen. Aber ähnlich wie in der letzten Saison der FC Attnang, kristallisiert sich aktuell mit der Union Eberstalzell wieder ein Top-Favorit heraus. Dahinter ist jedoch ein enges Rennen bzw. harter Kampf zu erwarten".

