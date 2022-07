1. Klasse Süd: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Freitag, 22. Juli 2022 17:23

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Tobias Hinke (ATSV Zipf)

Endergebnis:



1. Tobias Hinke (ATSV Zipf / 7431 Stimmen)

2. Tristan Nagel (SV Scharnstein / 7131 Stimmen)

3. Dominik Neuhuber (ASKÖ Ebensee / 3791 Stimmen)

4. Florian Neudorfer (Frankenmarkt / 3543 Stimmen)

5. Peter Stüger (ATSV Zipf / 3406 Stimmen)

6. Manuel Rauch (Frankenmarkt / 624 Stimmen)

7. Paul Grömer (FC Altmünster / 265 Stimmen)

8. Alexander Oberperfler (FC Attnang / 254 Stimmen)

9. Lukas Peneder (SV Scharnstein / 141 Stimmen)

10. Tobias Breitwimmer (Union Eberstalzell / 133 Stimmen)