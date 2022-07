Transferaktivitäten! SPG Lambach/Edt mit sechs neuen Kräften und fünf Abgängen

Details Montag, 25. Juli 2022 15:12

In den beiden coronabedingt abgebrochenen Meisterschaften der 1. Klasse Süd stand die SPG Lambach/Edt am zwölften bzw. achten Tabellenplatz. In der vergangenen Saison zeigte der Pfeil nach oben, landeten die Mannen von Trainer Jürgen Wiesinger-Holzleitner am fünften Rang. "Nach den durchwachsenen Halbsaisonen war der Plan, sich von der unteren Tabellenregion zu entfernen und konnten unser Vorhaben realisieren. Es wäre sogar noch mehr möglich gewesen, hatten nach einem guten Start im Frühjahr aber mit einigen Verletzungen zu kämpfen. Die junge Mannschaft hat sich jedoch weiterentwickelt und sich ordentlich gesteigert", ist der Coach mit dem Abschneiden zufrieden.

Traditionelle Heimstärke, aber in der Fremde mit Problemen

Die Spielgemeinschaft sammelte im Herbst 19 Punkte und holte in der Rückrunde 16 Zähler. Jeweils vier Teams trafen öfter ins Schwarze bzw. kassierten weniger Gegentore. "Auch aufgrund der angesprochenen Verletzungen haben wir einige Punkte liegenlassen, weshalb es zu einem möglichen Podestplatz am Ende leider nicht gereicht hat", so Wiesinger-Holzleitner. Die Hausruckviertler feierten sieben Heimsiege, in der Fremde sprangen aber nur drei "Dreier" heraus. "Wir wissen unseren kleinen Platz zu nutzen und sind traditionell heimstark. Ich hoffe das bleibt so, auch wenn wir ab Herbst - nach dem Neubau des Edter Klubheimes - jedes zweite Heimspiel in Edt austragenn und dort nach zwei Jahren erstmals wieder kicken. Es ist richtig, dass in der Fremde reichlich Luft nach oben vorhanden ist und nach unnötigen Fehlern billige Tore erhalten haben, dennoch kann man von einer Auswärtsschwäche nicht sprechen. Aber wir werden alles daransetzen, in den Auswärtsspielen öfter und mehr zu punkten", meint der Trainer.

Sechs neue Kräfte und fünf Abgänge

Kevin Rathmayr und Suljo Zekan wechselten im Sommer gemeinsam zu Liga-Konkurrent Eberstalzell. Während Dervis Habibovic kürzer treten und nur noch in der Reserve kicken möchte, weilt der Bulgare Mariyan Dragnev aus privaten Gründen seit geraumer Zeit in seiner Heimat. Auch Norbert König-Felleitner steht nicht mehr zur Verfügung, der Verteidiger ist Vater geworden und hängt die Schuhe an den Nagel. Dem SPG-Übungsleiter stehen jedoch mit Ensar Behlic (Schwanenstadt), Tobias Fellinger (Scharnstein), Mehmet Zukic (ESV Wels), Moritz Osterkorn (Sipbachzell) sowie Adnan Ramakic fünf neue Kräfte zur Verfügung. Zudem schlüpft mit Ben Lehner (Bad Wimsbach Juniors) auch der Sohn des Trainers ins Trikot der Spielgemeinschaft. "Wir setzen vorwiegend auf die Jungen, haben deshalb junge Spieler aus der Region geholt und sind nun etwas breiter aufgestellt", ist Jürgen Wiesinger-Holzleitner mit den Transferaktivitäten zufrieden.

Verpatzter Testspielstart - obere Tabellenhälfte im Blick

Nach einwöchigem Individualtraining wurde am 11. Juli in Lambach bzw. Edt das Mannschaftstraining aufgenommen. In den beiden bisherigen Testspielen zog die Wiesinger-Elf jeweils den Kürzeren: 0:3 gegen Gallspach und 1:3 gegen Roitham. In dieser Woche stehen zwei weitere Partien auf dem Programm: am morgigen Dienstag gegen BW Stadl-Paura und am Freitag gegen Rottenbach. Bei der Spielvereinigung ist man zuversichtlich, in der neuen Saison mit dem Abstiegsgespenst keine Bekanntschaft machen zu müssen. "Wir nehmen uns viel vor und sollten uns von der unteren Tabellenregion fernhalten können. Auch wenn es zu einem Platz ganz vorne vermutlich nicht reichen wird, wollen wir den eroberten Platz in der oberen Hälfte behaupten. Darüberhinaus steht die Weiterentwicklung der vielen jungen Spieler im Mittelpunkt", sagt der Trainer.

1. Klasse Süd Transferliste