SPG Lambach/Edt verpflichtet Stürmer aus Ungarn

Details Mittwoch, 14. Dezember 2022 12:35

Die SPG Lambach/Edt blickt auf ein sportliches solides Jahr zurück und sammelte 2022 im Frühjahr und im Herbst jeweils 16 Punkte. Nach einem fünften Platz in der vergangenen Saison reichte es für die Hausruckviertler in der aktuellen Spielzeit der 1. Klasse Süd bislang nur zum neunten Rang. "Auch wenn wir auf eine durchschnittliche Bilanz blicken, hätten wir uns mehr erwaretet und wollten im vorderen Tabellenbereich mitmischen. Die Jungen verfügen über erhebliches Potenzial, es fehlt ihnen jedoch die nötige Erfahrung", ist Sportchef Zsolt Trucz nicht restlos zufrieden.

Starke Offensive, aber jede Menge Gegentore und erhebliche Auswärtsschwäche

15 der 16 bislang gesammelten Punkte holten die Mannen von Trainer Jürgen Wiesinger-Holzleitner auf eigener Anlage, in fünf Auswärtsspielen sprang aber nur ein mickriger Zähler heraus. "Die Auswärts-Bilanz ist katastrophal und wissen, wo wir den Hebel ansetzen müssen. Denn in der Rückrunde erwarten uns acht Auswärtsspiele und da muss die Bilanz wesentlich besser ausfallen, um nicht in Gefahr zu geraten", so Trucz, der im Herbst 31 SPG-Treffer bejubeln durfte, nur die Top-Drei der Tabelle trafen öfter ins Schwarze. Allerdings kassierten auch lediglich vier Teams mehr Gegentore. "Mit 28 Gegentoren haben wir natürlich viel zu viele erhalten, der Grund dafür liegt an der mangelnden Erfahrung der Mannschaft. Aber wir sind zuversichtlich, dass die Spieler die entsprechenden Lehren gezogen haben und es im neuen Jahr besser laufen wird. In der Offensive hat es perfekt funktioniert und haben oft getroffen", meint der Sportchef. "Mit dem bisherigen Abschneiden sind wir nicht zufrieden. Denn es wäre wesentlich mehr möglich gewesen und hätten das eine oder andere Match gewinnen können bzw. nicht verlieren müssen, haben aber etliche Punkte unnötig liegenlassen".

Neuer Stürmer - Trainingslager in Ungarn

Seit geraumer Zeit stehen im Bezirk Wels-Land Lauf-Einheiten auf dem Programm. Die offizielle Vorbereitung, die Mitte Januar aufgenommen wird, beinhaltet auch ein Trainingslager in Ungarn. Ein Akteur wird sich im Trainingscamp besonders heimisch fühlen, denn mit Daniel Sibalin steht Coach Wiesinger-Holzleitner ein neuer Stürmer aus Ungarn zur Verfügung. "Unter Umständen werden wir im Winter einen weiteren Transfer tätigen und einen erfahrenen offensiven Mittelfeldspieler holen - diese Verpflichtung ist aber noch nicht fix", sagt Zsolt Trucz. "Ansonsten wird sich der Kader nicht verändern, schenken dem aktuellen Personal bzw. den jungen Spielern weiterhin das Vertrauen und wollen eine junge, schlagkräftige Truppe formen."

Richtungsweisender Rückrundenstart

Die Spielgemeinschaft überwintert im Mittelfeld der Tabelle, die Kicker aus Lambach und Edt sind vom oberen Drittel sowie der gefährlichen Zone aber in etwa gleichweit entfernt. "Natürlich kann es in beide Richtungen gehen, wir sind aber zuversichtlich, nicht in den Abstiegskampf verwickelt zu werden. Darum setzen wir alles daran, gut in die Rückrunde zu starten, denn die ersten vier, fünf Spiele sind richtungsweisend", weiß der Sportchef. "Wenn uns der erhofft gute Start gelingt und gut durch das Frühjahr kommen, kann es durchaus ins obere Drittel der Tabelle gehen und könnte am Ende eine ähnliche Platzierung herausspringen, wie in der letzten Saison".