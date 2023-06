SV Bad Goisern auf Trainersuche

Details Mittwoch, 28. Juni 2023 13:10

In der Hinrunde der 1. Klasse Süd sammelte der SV Kieninger-Bau Bad Goisern 23 Punkte und hatte nur drei Zähler weniger am Konto als der spätere Meister aus Eberstalzell. Im Frühajhr hatte der Verein aus dem Salzkammergut jedoch mit vielen Problemen zu kämpfen, weshalb in der Rückrunde nur 17 Punkte heraussprangen, dennoch kam die Stadler-Elf immerhin als Vierter ins Ziel. "Der Tod von Jesse Engleitner hat uns schwer getroffen und aus der Bahn geworfen. Auch die Neuausrichtung der Funktionärsebene war nicht einfach, denn inzwischen sind etliche Spieler im Vorstand aktiv und demzufolge einer Doppelbelastung ausgesetzt. Zudem hat auch der Verletzungsteufel zugeschlagen und hatte einige Langzeitverletzte zu beklagen", begründet der neue Obmann, Christoph Unterberger, die mäßige Performance in der zweiten Meisterschaftshälfte.

Nur vier Heimsiege - vorne und hinten mit Problemen

Die Kicker aus dem Bezirk Gmunden feierten stolze acht Auswärtssiege, konnten von 13 Heimspielen aber nur vier gewinnen. "Warum uns die traditionelle Heimstärke abhandengekommen ist, können wir nicht wirklich erklären. Es ist noch nicht lange her, als wir auf eigener Anlage rund zweieinhalb Jahre lang ungeschlagen geblieben waren. Aber zumindest konnten wir in der Fremde reichlich Punkte einfahren", so Unterberger, der nicht nur seit wenigen Monaten als Obmann die Verantwortung trägt, sondern auch als Nummer eins zwischen den Pfosten steht. Obwohl nur sechs Mannschaften mehr Gegentore kassierten und lediglich vier Teams weniger Treffer erzielten, landeten die Bad Goiserer als Vierter im oberen Drittel der Tabelle. "Wenn man die widrigen Umstände berücksichtigt, haben wir letztendlich das beste daraus gemacht, ist der vierte Platz zufriedenstellend. Aber es ist richtig, dass wir uns in der Offensive schwer getan und zudem zu viele Gegentore kassiert haben. Aber wenn wir verloren haben, dann ordentlich", weiß der Torwart.

Trainersuche und Ausschau nach Stürmer

In den vergangenen Jahren trug Manuel Stadler als Trainer die Verantwortung, aktuell ist der Coach mit dem Hausbau beschäftigt und nimmt sich darum eine Auszeit. "Auf der Suche nach einem neuen Trainer haben wir bereits etliche Kontakte geknüpft und sind mit den Gesprächen auch weit fortgeschritten, es sind aber noch Details zu klären, weshalb noch nichts fix ist. Spätestens am Beginn der Vorbereitung, am 11. Juli, muss der neue Coach aber feststehen", so Unterberger. Mit Armin Schupfer (Ausseerland) und dem Slowaken Jan Sokol stehen zwei neue Akteure zur Verfügung. "Da beide Spieler nicht mehr die Jüngsten sind, haben wir diese Transfers in Hinsicht auf die Kaderbeite getätigt. Wir halten intensiv Ausschau nach einem Stürmer, aber die Suche nach Verstärkungen gestaltet sich überaus schwierig. Somit wird sich im Sommer voraussichtlich nicht allzu viel tun", meint der Obmann. Mit Mario Onhaus und dem bereits 47-jährigen David Svarovsky gehören zwei Akteure dem Kader nicht mehr an.

"Aktive Präsenz im Aufstiegskampf ist nicht geplant"

Auch unter dem neuen Übungsleiter möchte sich der SV Bad Goisern im Vorderfeld der Tabelle präsentieren. "Auch wenn eine aktive Präsenz im Aufstiegskampf aus heutiger Sicht nicht geplant ist, wollen wir wieder vorne mitmischen und streben erneut eine Top-Fünf-Platz an. Sollte es uns gelingen, einen Stürmer bzw. Torjäger zu verpflichten, ist sicher mehr möglich. Aktuel ist ein Aufstieg aber nicht realistisch, wenngleich er durchaus passieren darf", hofft Christoph Unterberger, dass das Glück wieder zurück ins Salzkammergut findet.

