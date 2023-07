Erleichterung in Gosau! Spielbetrieb am ASKÖ-Platz bis Jahresende gesichert

Details Freitag, 07. Juli 2023 12:31

Die ASKÖ Raiffeisen Gosau sammelte im Herbst beachtliche 22 Punkte und war nach der Rückrunde der 1. Klasse Süd vom späteren Meister aus Eberstalzell nur durch vier Zähler getrennt. In der zweiten Meisterschaftshälfte hatten die Kicker aus dem Inneren Salzkammergut jedoch mit Problemen zu kämpfen, ergatterten in der Rückrunde lediglich elf Punkte und zierten das Ende der Frühjahrs-Tabelle. "Nach einem ausgezeichneten Herbst waren die Leistungen auch im Frühjahr über weite Strecken ordentlich, haben aber in sechs, sieben engen Spielen jeweils in den Schlussminuten entscheidende Tore kassiert und mussten etliche unnötige Niederlagen einstecken. Nichtsdestotrotz sind wir mit dem achten Tabellenplatz nicht unzufrieden, denn wir sind in etwa wieder dort gelandet, wo wir auch in den letzten Jahren waren", erklärt Sektionsleiter Markus Egger.

Trotz 24 Grom-Toren in der Offensive mit Problemen

Während immerhin fünf Mannschaften mehr Gegentore kasssierten, durfte lediglich das Schlusslicht aus Altmünster weniger Treffer bejubeln - Miroslav Grom zeichnete für nicht weniger als 24 der insgesasmt 41 ASKÖ-Tore verantwortlich. "Miroslav ist seit bereits zwölf Jahren bei uns und obwohl er inzwischen 35 Jahe am Buckel hat, ist er nach wie vor unser Goalgetter. Grom ist quasi unsere Lebvensversicherung, im Angriff zumeist aber der Alleinunterhalter, weshalb wir in der Offensive des Öfteren Probleme haben und in Summe zu wenig Tore gemacht haben", so Egger, der sich über sechs Heimsiege freuen konnte - in der Fremde fuhr die Elf um Spielertrainer Roland Bärnthaler vier "Dreier" ein. "Auch wenn es im Frühjahr nicht nach Wunsch gelaufen ist, konnten wir die Meisterschaft positiv beenden, haben in den letzten drei Spielen fünf Punkte geholt und dabei kein Gegentor erhalten".

Zwei Abgänge - zwei, drei mögliche Verstärkungen

Während Josip Serdar zu Liga-Konkurrent ASKÖ Ebensee wechselt, wurde der Leihvertrag von Peter Kammerer nicht verlängert, kehrt der 28-Jährige wieder nach Bad Goisern zurück. "Aufgrund der Probleme in der Offfensive sehen wir uns aktuell nach einem adäquaten Sturm-Partner für Grom um. Seit geraumer Zeit führen wir mit zwei, drei möglichen Verstärkungen Gespräche, Transfers konnten bislang aber keine getätigt werden", weiß der Sektionsleiter und freut sich, dass mit Nico Gamsjäger ein Gosauer Eigengewächs nach gesundheitlichen Problemen wieder die Schuhe schnürt.

Pachtvertrag bis Jahresende verlängert

Vor wenigen Wochen hing in Gosau der Spielbetrtieb am seidenen Faden. "Der Grundbesitzer unseres Sportplatzes hat den Preis dramatisch erhöht, weshalb die Gemeinde gezögert hat, den Pachtvertrag zu verlängern. Die Erleichterung ist groß, dass es zu einer Einigung gekommen ist und zumindest bis Jahresende der Spielbetrieb gesichert ist. Wir haben jetzt Zeit, Gespräche zu führen und hoffen, dass es zu einer mittel- bzw- langfristigen Lösung kommt. Wir sitzen zwischen den Stühlen, zudem fehlen Alternativen", meint Markus Egger, der sich eine sportlich sorgenfreie Saison wünscht. "Wir wünschen uns einen ähnlich starken Herbst wie im letzten Jahr, möchten mit dem Abstiegskampf erneut nichts zu tun haben und streben wieder eine Präsenz im sicheren Mittelfeld der Tabelle an".

