SV Scharnstein: "Alter Bekannter" kehrt zurück auf die Trainerbank

Der SV Wolf System Scharnstein kam gut und stabil durch die vergangene Saison der 1. Klasse Süd, sammelte im Herbst 20 Punkte, holte im Frühjahr 17 Zähler und landete als Siebenter genau in der Mitte der Tabelle. "Die Hinrunde ist sehr gut verlaufen, demzufolge wäre auch etwas mehr möglich gewesen. Auch wenn wir im Frühjahr einige Punkte haben liegenlassen, sind wir im sicheren Mittelfeld der Tabelle gelandet und mit dem Abschneiden in Summe zufrieden", sagt der stellvertretende Obmann, Michael Platzer und freut sich, dass ein "alter Bekannter" den Weg zurück auf die Scharnsteiner Trainerbank gefunden hat.

Neo-Coach Harald Aitzetmüller

Bärenstarke Defensive - "Remis-König" der Liga

Die Almtaler feierten auf der eigenen Anlage sechs Siege und fuhren auf fremden Plätzen drei "Dreier" ein. Während nur vier Mannschaften weniger oft ins Schwarze trafen, kassierte lediglich der Meister aus Eberstalzell weniger Gegentore. "Die Defensive präsentiert sich seit Jahren überaus stabil und konnten uns auch in der vergangenen Saison auf eine kompakte Hintermannschaft stützen. Vorne hingegen hatten wir Probleme und haben ein paar Tore zu wenig gemacht. Die mangelnde Torausbeute ist dem verletzungsbedingten Fehlen des einen oder anderen Offensivspielers geschuldet und haben uns schwer getan, die Ausfälle zu kompensieren", so Platzer. Ebenso wie der Drittplatzierte aus Frankenmarkt mussten die Kicker aus dem östlichen Salzkammergut in der gesamten Meisterschaft "nur" sieben Niederlagen einstecken, mit nicht weniger als zehn Unentschieden avancierten die Scharnsteiner jedoch zum "Remis-König" der Liga. "Wie erwähnt, haben wir vor allem im Frühjahr einige Punkte liegenlassen, endete das eine oder andere enge Match nicht zu unseren Gunsten. Andererseits hatten wir ab und an auch etwas Glück, demzufolge hat es unter dem Strich gepasst", meint der Funktionär. Auf der Zielgeraden wusste der SV Scharnstein zu gefallen und blieben in den letzten fünf Spielen ungeschlagen.

Harald Aitzetmüller schwingt wieder das Trainerzepter

Im Sommer endete die Amtszeit von Coach Claudius Kuvi, der inzwischen bei Bezirksligist UFC Attergau die Verantwortung trägt. Beim Trainingsauftakt, am vergangenen Freitag, schwang mit Harald Aitzetmüller ein "alter Bekannter" wieder das Zepter. Der 56-jährige Übungsleiter war bereits von 2003 bis 2005 sowie von 2007 bis 2011 in Scharnstein tätig, in der Folge in Schlierbach, Vorchdorf und bis letzten Sommer in Eberstalzell aktiv. "Die Freude über seine Rückkehr ist riesengroß und sind fest davon überzeugt, dass auch seine dritte Amtszeit einen erfolgreichen Verlauf nehmen wird. Zudem ist Dominik Krottendorfer wieder als Co-Trainer tätig und komplettiert das Trainer-Team", weiß Michael Platzer.

Tobias Pramberger tritt die Nachfolge von Marin Lachmair als Torhüter an

Neuer Schlussmann

Während David Gaul sich eine Auszeit nimmt und Fabian Drack aus beruflichen Gründen möglicherweise kürzer treten muss, hängt mit Martin Lachmair die langjährige Scharnsteiner Nummer eins die Handschuhe an den Nagel. Auf der Suche nach einem neuen Schlussmann ist der SV in Schlierbach fündig geworden, wechselte Tobias Pramberger vom Landesliga-Absteiger nach Scharnstein. "Mit Pramberger konnten wir einen exzellenten Torwart verpflichten und führen seit geraumer Zeit Gespräche mit möglichen weiteren Verstärkungen. Sollte sich etwas Passendes ergeben, könnte im Sommer unter Umständen der eine oder andere Spieler zu uns stoßen", schließt der Funktionär weitere Transfers nicht grundsätzlich aus.

Rangverbesserung erwünscht

Im ersten Testspiel trifft die Elf von Neo-Trainer Aitzetmüller am kommenden Freitag auf Bezirksligist Vorchdorf. Nach einer soliden letzten Saison möchten sich die Almtaler auch in der kommenden Meisterschaft ordentlich präsentieren. "Grundsätzlich wollen wir wieder in der oberen Hälfte der Tabelle landen und werden zudem versuchen, den Rückstand auf die vorderen Plätze zu minimieren", blickt Michael Platzer der neuen Punktejagd zuversichtlich entgegen. "Um weit vorne zu landen, muss alles passen, eine Rangverbesserung sollte aber durchaus möglich sein".

