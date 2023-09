Ablinger-Dreierpack! Union Mondsee Juniors feiern ersten Auswärtssieg seit 18. Oktober 2022

Details Samstag, 23. September 2023 12:50

Zum Auftakt der sechsten Runde der 1. Klasse Süd kam es zum Kräftemessen zwischen dem Vöcklabrucker SC und den Union Raiffeisen Mondsee Juniors. Im Duell zweier Nachbarn aus der Mitte der Tabelle trafen zwei formstarke Mannschaften aufeinander. Nach drei Siegen am Stück wollte der Aufsteiger seine tolle Serie fortsetzen, doch sechs Tage nach dem Spielabbruch in Steinerkirchen war für die Hausherren am Freitagabend mit einer 1:4-Niederlage Schluss mit lustig, mussten die Vöcklabrucker die eigene Anlage erstmals seit 23. April als Verlierer verlassen. Ganz anders die Situation am Mondsee, konnte das zweite Team des OÖ-Ligisten nach sieben Auswärtspleiten in Serie in der Fremde erstmals seit 18. Oktober 2022 wieder einen "Dreier" einfahren und zudem Anschluss ans Vorderfeld der Tabelle finden.

Mondseer Blitzstart

Jene Besucher, die im Volksbank-Stadion ihre Plätze nicht rechtzeitg eingenommen hatten, verpassten den ersten Treffer. Kaum hatte Schiedsrichter Billinger das Match angepfiffen, zappelte der Ball auch schon in den Maschen. Ein Schuss von Neven Gojic wurde geblockt, Nemanja Asanovic stand aber goldrichtig, stellte der neue Spielertrainer der Juniors per Abstauber auf 0:1. Nach dem Mondseer Blitzstart wussten die Gäste zu gefallen, die Union konnte die eine oder andere Chance aber nicht nutzen. Der Aufsteiger führte spielerisch durchaus eine feine Klinge, in Halbzeit eins konnten die Vöcklabrucker aber nur selten Torgefahr erzeugen. Kurz vor der Pause schlugen die Gäste erneut zu, als Dominik Ablinger auf halbrechter Position sich in einem Zweikampf durchsetzte und die Kugel zum 0:2-Halbzeitstand ins lange Eck knallte.

Anschlusstreffer lässt Aufsteiger auf die Wende hoffen - Ablinger trifft binnen 120 Sekunden doppelt

Der zweite Durchgang begann wie der erste, mit einem frühen Treffer, kurz nach Wiederbeginn durften aber die Hausherren jubeln. In Halbzeit zwei waren nur drei Minuten gespielt, als nach einer Freistoßflanke von Daniel Konrad der Ball aufsprang, an Freund und Feind vorbeistrich und im Mondseer Gehäuse einschlug. Gegen nun tiefstehende Gäste war der Aufsteiger fortan um den Ausgleich bemüht und verzeichnete mehr Ballbesitz, am gegnerischen Strafraum waren die Vöcklabrucker mit ihrem Latein aber zumeist am Ende. Am Beginn der Schlussviertelstunde entschied Ablinger die Partie und avancierte zum "Man of the Match". Spielertrainer Asanovic und Golem Shabani initiierten eine Mondseer Angriff, ehe Viktor Kocic einen Querpass schlug, Ablinger alleine auf das Tor zulief und auf 1:3 stellte. 120 Sekunden später durfte sich das 29-jährige Eigengewächs abermals als Torschütze feiern lassen, als Vöcklabruck-Schlussmann Filip Brkic mit einem Pass einen Verteidiger in Bedrängnis brachte, beim Klärungsversuch wurde Ablinger angeschossen, ehe das Leder zum 1:4-Endstand in die Maschen sprang.

Mario Jakovljevic, Innenverteidiger Union Mondsee Juniors:

"Ich denke, dass der Sieg auch in dieser Höhe verdient war, zumal wir weitere Chancen kreieren konnten. Nach den vielen Niederlagen in der Fremde tut der erste Auswärtssieg seit elf Monaten gut. Doch aufgrund den Zugängen ist die Mannschaft stärker geworden, ist aktuell auf einem guten Weg und hat Anschluss ans Vorderfeld der Tabelle gefunden. Im Heimspiel gegen Oberwang ist ein weiterer Aufsteiger unser nächster Gegner und werden am kommenden Wochenende versuchen, nachzulegen".

