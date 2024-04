Triumphaler Abschluss für Scharnstein gegen Steinerkirchen

Details Samstag, 27. April 2024 20:53

In einer packenden Begegnung am Samstagnachmittag setzte sich der SV Wolf System Scharnstein mit einem beeindruckenden 5:1 gegen den FC Union Steinerkirchen durch. Die Gastgeber dominierten von Beginn an das Spielgeschehen und belohnten sich mit einer Reihe spektakulärer Tore, während Steinerkirchen trotz einiger Bemühungen den Gastgebern wenig entgegenzusetzen hatte.

Frühe Führung und dominante Halbzeit

Die Mannschaft von SV Scharnstein zeigte bereits in den ersten Minuten, dass sie das Spielgeschehen bestimmen wollte. Ein frühes Zeichen setzte Tristan Nagel in der 23. Minute, als er nach einem Eckball den Ball per Kopf ins Tor beförderte und die Führung für Scharnstein erzielte. Der Treffer schien die Gastgeber zu beflügeln, die ihre Angriffe fortan noch zielstrebiger vortrugen. Max Mahringer erhöhte in der 29. Minute auf 2:0, nachdem er den Ball aus rund 20 Metern platziert im Netz unterbrachte. In der 43. Spielminute sah Gästespieler Heinl nach einem Foul an Joseph Pöll die gelb-rote Karte. Kurz vor der Halbzeitpause nutzte Dominik Fessl einen fatalen Rückpass der Gästeabwehr, um den Ball an dem herauslaufenden Torhüter vorbei ins leere Tor zu schieben und so den Halbzeitstand von 3:0 festzusetzen.

Ein Torreigen setzt sich fort

Nach der Pause knüpfte Scharnstein nahtlos an die Leistung der ersten Halbzeit an. Florian Leitinger, der bei seinem letzten Spiel für Scharnstein antrat, markierte in der 48. Minute das 4:0, indem er eine präzise Flanke von Fessl verwertete. Der FC Steinerkirchen fand kurz darauf durch Viktor Wieshofer in der 52. Minute den Weg ins Tor, als dieser den Ball geschickt über den Torhüter lupfte und zum 4:1 traf. Doch die Hoffnung der Gäste auf eine Wende währte nicht lange. Christoph Moser stellte mit seinem Treffer zum 5:1 in der 54. Minute den alten Abstand wieder her und krönte eine herausragende Teamleistung der Gastgeber.

Die letzten Minuten des Spiels sahen weitere Angriffsversuche beider Mannschaften, wobei Scharnstein die Kontrolle über das Spiel behielt. Trotz einiger Wechsel und der Roten Karte für Max Mahringer in der 78. Minute wegen einer Tätlichkeit, blieb das Spiel bis zum Schlusspfiff in der 90. Minute spannend. Der Schiedsrichter beendete das Spiel pünktlich, besiegelte damit den verdienten 5:1-Erfolg für SV Scharnstein und einen denkwürdigen Abschied für Florian Leitinger.



Helmut Bammer (Obmann SV Scharnstein): "Das heutige Spiel war eines unserer besten Spiele in der Saison und ein gebührender Abschied für Florian Leitinger, der aufgrund einiger Verletzungen sein letztes Spiel bestritten hat. Danke Leiti, für deinen herausragenden Einsatz in den letzten sieben Jahren."

Tobias Pramberger (Torhüter SV Scharnstein):“Es war ein hochverdienter Heimsieg. Wir haben früh das Spiel kontrolliert und sind verdient, auch in der Höhe, in Führung gegangen. Wir wollen den Schwung mitnehmen und nächste Woche Titelfavorit Mondsee ärgern.“

1. Klasse Süd: Scharnstein : Steinerkirchen - 5:1 (3:0)

54 Christoph Moser 5:1

52 Viktor Wieshofer 4:1

48 Florian Leitinger 4:0

46 Dominik Feßl 3:0

29 Max Mahringer 2:0

23 Tristan Nagel 1:0



Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Clemens Hartleitner erstellt.

