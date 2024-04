SV Bad Goisern sichert sich gegen ATSV Rüstorf wichtigen Punkt in der Nachspielzeit

Details Samstag, 27. April 2024 22:10

Für den ATSV Rüstorf reicht am 20. Spieltag der 1.Klasse Süd ein Unentschieden gegen den SV Kieninger-Bau Bad Goisern, um vorzeitig die Tabellenführung zu übernehmen. Zweifelsohne wollte man dieses Ziel erreichen, doch auch der heutige Kontrahent aus dem Salzkammergut spielt noch munter um den Aufstieg mit. Schlussendlich konnten die Heimischen jenes Vorhaben umsetzen, auch wenn man noch relativ spät den Ausgleichstreffer schlucken musste – Endstand 1:1.

Heimteam mit knapper Führung zur Pause

Den besseren Start in dieses Kräftemessen erwischten die Kronberger Schützlinge. In den ersten 20 Minuten dominierte man regelrecht das Spielgeschehen und konnte bereits erste, gefährliche Torchancen kreieren. Jene engagierte Performance wurde auch nur wenige Augenblicke später belohnt. Nach einem weiten Ball kam das Leder zu Christoph Hamader, welcher den Gästegoalie souverän überhob und ohne Gegenwehr nur mehr zum Führungstreffer einschieben musste (21.). Die Mannen vom Hausruckviertel wollten in der Folge selbstredend sofort nachlegen. Man setzte auch weiter Akzente nach vorne, doch man blieb schlichtweg zu ineffizient vor dem Kasten. Die Drittplatzierten im Klassement fanden hingegen nie so richtig in die Partie und ließen offensiv in den ersten 45 Minuten einiges vermissen. Einmal war man aber plötzlich dem Ausgleich ungemein nahe, als man zwei Meter vor dem Tor das Leder serviert bekam. Daraus konnte trotzdem kein Kapital geschlagen werden.

SV Goisern rüttelt sich und erzielt Ausgleich in letzter Sekunde

Die Truppe aus dem inneren Salzkammergut kam nun bissiger, disziplinierter – schlichtweg besser aus der Kabine. Es ging ein Ruck durch die Mannschaft. Fortan war es eine ausgeglichene Partie. Auf beiden Seiten blieben aber jeweils die richtigen Highlights auf der Strecke. Das Leder zirkulierte von der einen zur anderen Seite, zwingend wurde man bisher eben noch nicht. Einen gegebenen Elfmeter für Goisern brachte nochmals gehörig Brisanz und Spannung in dieses Spiel. Doch heute sollte das Glück nicht auf ihrer Seite sein - vergab man nämlich direkt vom Kreidepunkt und so die Möglichkeit, den Spielstand wieder zu egalisieren. Die Truppe von Coach Sirocic steckte die Köpfe nicht in den Sand und blieb weiter am Drücker. Dass man an diesem Samstagmittag dennoch nicht leer ausgehen musste, ist Mittelfeldmann Oliver Istvan Pinter zu verdanken, der in der 4. Minute der Nachspielzeit per Volley zum hochverdienten 1:1 Endstand einschoss.

Stimme zum Spiel:

Manuel Kronberger (Trainer ATSV Rüstorf):

„Wir sind sehr gut in das Spiel hineingekommen. Am Anfang waren wir das dominante Team. In der zweiten Hälfte ist Bad Goisern richtig energisch aus der Kabine gekommen und schlussendlich noch verdient gepunktet.“

Die Besten: Mihaly Szücs (ATSV Rüstorf), Christoph Hamader (ATSV Rüstorf)

