„Big Points“ für ASKÖ Raiffeisen Gosau bei Auswärtssieg gegen den Vöcklabrucker Sportclub

Details Montag, 13. Mai 2024 08:18

Momentan läuft es bei der ASKÖ Raiffeisen Gosau – ist man doch seit drei Runden ungeschlagen. Am 22. Spieltag der 1. Klasse Süd hat man indes die Chance mit einem Sieg gegen den Vöcklabrucker Sportclub einerseits seine gute Form zu bestätigen und andererseits auf den zweiten Tabellengang zu klettern. Der Kontrahent aus dem Hausruckviertel sucht hingegen seine Form in den letzten Wochen. Schlussendlich konnte Gosau die Siegesserie fortsetzen- 2:3 der Endstand.

Komfortable Pausenführung für die Gäste

Dabei fand das Heimteam besser in diese Begegnung hinein und kreierte sich bereits in der Anfangsphase eine nennenswerte Möglichkeit, welche man aber ungenützt verstreichen ließ. Für den nächsten Aufreger waren die Mannen vom Inneren Salzkammergut verantwortlich: Ein Gosau-Kicker wurde im Straffraum (leicht) getroffen, doch der Unparteiische sah eine Berührung und zeigte auf den Punkt. Den fälligen Elfmeter verwertete Maros Grom souverän und brachte sein Team somit früh auf die Siegerstraße (20.). Die Hausherren von diesem Gegentreffer sichtlich bedient, begünstigte man nur wenige Augenblicke darauf durch kapitale Eigenfehler die Angriffsbemühungen des Kontrahenten. Der Gast nahm das Geschenk gerne an und schlug in der 21. Minute zum zweiten Mal an diesem Nachmittag zu. Miroslav Grom durfte sich in die Statistik eintragen. In der Folge konnten sich die Kenjar-Schützlinge aber wieder fangen und setzten Akzente nach vorne, um für Gefahr vor dem Gehäuse zu sorgen. Aber, so ehrlich muss man sein, die besseren Chancen im ersten Spielabschnitt hatte der Zweitplatzierte im Klassement – 0:2 zur Pause.

Zwei Tore für Vöcklabruck zu wenig

Nach Seitenwechsel erwischte die Heimelf einen Blitzstart und kam in Person von Petar Cotic in der 49. Minute wieder zurück in die Partie, welcher seine Truppe damit neues Leben einhauchte und den Rückstand verkürzte. Fortan war es ein Spiel mit offenem Visier. Beide Offensivabteilungen hatten Möglichkeiten auf Tore, doch (noch) blieb es beim 1:2 für die Bärnthaler-Truppe. In der 74. Minute schaffte man es, den Zwei-Tore Vorsprung erneut herzustellen. Durch den zweiten Treffer von Miroslav Grom konnte man ein mögliches Aufkommen der Heimischen in Keim ersticken und sorgte gleichsam für klare Verhältnisse in dieser Begegnung. In der Schlussphase hievte Gosau die Partie trocken über die Zeit und selbst noch zu weiteren Möglichkeiten, den Vorsprung weiter auszubauen. Nicht unerwähnt bleiben darf, dass die Heimischen nie ihre Köpfe in den Sand steckten und in der 93.Minute nochmals durch Petar Cotic Jubeln durften, welcher zum 2:3 Endstand einschoss.

Stimme zum Spiel:

Phillipp Lettner (Sportlicher Leiter, Vöcklabrucker Sportclub):

„Wir bekommen zu viele Tore und schießen selbst zu wenig. Um Spiele zu gewinnen, fehlt uns manchmal das Quäntchen Glück. Aber die Mannschaft gibt bis zum Ende nicht auf, das ist schön zu sehen“.



