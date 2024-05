Dank Treffer in erster Minute: FC Union Steinerkirchen bezwingt SPG RW Lambach/FC Gartner Edt knapp

Details Samstag, 18. Mai 2024 09:50

Schwer gebeutelt gingen sowohl der FC Union Steinerkirchen als auch die SPG RW Lambach/FC Gartner Edt in den 23. Matchtag der 1. Klasse Süd, nachdem beide Teams am vergangenen Wochenende deutliche Pleiten hinnehmen mussten. Am heutigen Freitagabend bot sich für die Mannschaften die Chance zur Trendumkehr und gleichsam die Möglichkeit für Bewegung am Punktekonto zu sorgen. Schlussendlich konnten die Heimischen einen knappen, aber letzten Endes verdienten Sieg einfahren – 1:0 der Endstand.

Schnelles Tor für die Heimischen

Die Neuwirth-Schützlinge erwischten einen Blitzstart in die Begegnung und gingen nach nicht einmal einer Minute Spielzeit in Führung. Verantwortlich hierfür: Viktor Wieshofer, der nach einem langen Ball perfekt in Szene gesetzt wurde, anschließend im eins gegen eins gegen den Keeper kühlen Kopf behielt und trocken zum frühen Führungstreffer einnetzte (1.). In der Folge entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, wobei beide Offensivabteilungen sich aber sichtlich schwertaten, nennenswerte Torchancen zu kreieren und gleichsam für Gefahr vor dem jeweiligen Gehäuse zu sorgen. Die Union blieb im ersten Spielabschnitt weitestgehend das Team, welches sich mit mehr Ballbesitz auszeichnen konnte. Bis zum Seitenwechsel sollte in und rund um die beiden Strafräume nichts Nennenswertes mehr passieren – knapper 1:0 Vorsprung für das Heimteam.

Steinerkirchen fährt Sieg souverän nach Hause

Eins vorweg: Wer jetzt in den zweiten 45 Minuten ein Spektakel auf beiden Seiten erwartete, war fehl am Platz, denn auch in diesem Spielabschnitt waren klare Torschüsse Mangelware. Die Charakteristik der Partie änderte sich nach dem Gang aus den Kabinen um keinen Millimeter. Auch in der zweiten Hälfte war es eine ziemlich ausgeglichene Begegnung. Zu viel stand auf dem Spiel, als dass die Mannschaften mit offenem Visier agieren und dadurch offensive Highlights am Fließband produzieren konnten. Weil aber für beide Teams nicht mehr als ein paar halbe Torschüsse herausschauten und keines der beiden die jeweils gegnerische Defensivkette bezwingen konnte, blieb es schlussendlich nach einem offenen Schlagabtausch beim knappen 1:0 Heimsieg für den Achtplatzierten im Ranking.

Stimme zum Spiel:

Hubert Gasperlmair (Sportlicher Leiter, FC Union Steinerkirchen):

„Nach dem frühen Führungstreffer war es ein sehr ausgeglichenes Spiel mit wenig Chancen. Dieses Muster hat sich über 90 Minuten gezogen. Der Sieg ist meiner Meinung nach gerecht.“

Der Beste: Christoph Heinl (FC Union Steinerkirchen)

Details

