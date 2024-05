FC Steinerkirchen fährt bei Absteiger "Dreier" ein

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 18:34

Im Rahmen der 24. Runde der 1. Klasse Süd kam es zum Duell zwischen der ASKÖ Ebensee und dem FC Steinerkirchen. In einem von Taktik und Spannung geprägten Spiel gelang es den Gästen, nach einer torlosen ersten Halbzeit das Blatt zu wenden und einen knappen 2:1-Sieg zu erringen. Tore von Thomas Gasperlmair und Philipp Wörister drehten die Partie zugunsten der Steinerkirchner, die beim Tabellenletzten den fünften Rückrundensieg feierten.

Torlose erste Halbzeit

Der Anpfiff ertönte pünktlich und beide Mannschaften zeigten sich von Beginn an hochmotiviert. Die Teams gingen aggressiv in die Zweikämpfe und setzten die gegnerische Abwehrreihe immer wieder unter Druck. Trotz intensiver Bemühungen auf beiden Seiten gelang es keinem Team, in der ersten Halbzeit den Ball im gegnerischen Netz unterzubringen. Die Abwehrreihen standen solide und ließen keine nennenswerten Torchancen zu, sodass es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause ging.

Zum Beginn der zweiten Halbzeit nahm Steinerkirchen einen ersten Wechsel vor. Andreas Jelinek verließ das Spielfeld und wurde durch Stefan Grabovica ersetzt. Diese Umstellung brachte jedoch zunächst keinen unmittelbaren Erfolg, denn es war der Nachzügler, der nach Wiederanpfiff den ersten Treffer der Partie erzielte.

Gäste drehen Spiel

In der 55. Minute bekamen die Ebenseer einen Elfmeter zugesprochen, den Simon Hörmandinger sicher verwandelte. Mit einem platzierten Schuss ließ er FC-Schlussmann Lukas Laher keine Chance und brachte die Hausherren in Führung. Der Jubel war groß, doch die Freude sollte nicht lange anhalten.

Die Steinerkirchner ließen sich von diesem Rückschlag nicht beirren und erhöhten den Druck. In der 69. Minute gelang den Gästen schließlich der Ausgleich. Thomas Gasperlmair traf zum 1:1 und brachte sein Team zurück ins Spiel. Das Momentum schien nun auf Seiten des FC zu sein, der weiter unermüdlich nach vorne spielte.

Ebensee reagierte auf den Ausgleichstreffer mit einem Spielerwechsel: Dominik Neuhuber wurde durch Maximilian Eder ersetzt. In der 78. Minute nahm das Schlusslicht einen weiteren Wechsel vor, bei dem Kevin Weismann durch Fabian Dirnstorfer ersetzt wurde. Trotz dieser frischen Kräfte konnten die Gastgeber das Spielgeschehen nicht entscheidend beeinflussen.

Die Schlussphase war von hoher Intensität geprägt. In der 84. Minute gelang Philipp Wörister ein sehenswertes Tor aus rund 35 Metern. Mit einem satten Schuss traf er genau ins Kreuzeck und brachte den FC Steinerkirchen mit 2:1 in Führung. Dieser Treffer sollte sich als spielentscheidend erweisen.

Steinerkirchen bringt Führung ins Ziel

In den letzten Minuten versuchte Ebensee verzweifelt, den Ausgleich zu erzielen. Steinerkirchen nutzte die verbleibende Zeit für zwei weitere Spielerwechsel: In der 88. Minute wurde Daniel Mittermair durch Felix Kronberger ersetzt und Endrit Asani verließ in der 90. Minute das Spielfeld für Marcel Dickinger. Die Hausherren wechselten ebenfalls und brachten Niklas Holzschuster für Simon Hörmandinger ins Spiel.

Trotz der intensiven Bemühungen und zahlreicher Angriffe gelang es den Ebenseern nicht, die gut organisierte Verteidigung der Gäste zu knacken. Nach sechs Minuten Nachspielzeit beendete Schiedsrichter Felder die Partie. Der FC Steinerkirchen konnte sich am Ende über einen hart erkämpften 2:1-Auswärtssieg freuen.

1. Klasse Süd: ASKÖ Ebensee : Steinerkirchen - 1:2 (0:0)

84 Philipp Alois Wörister 1:2

69 Thomas Gasperlmair 1:1

55 Simon Hörmandinger 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.