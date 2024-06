SV Scharnstein fährt in Vöcklabruck drei Punkte ein

Der SV Scharnstein konnte sich am 25. Spieltag der 1. Klasse Süd in einem umkämpften Match beim Vöcklabrucker SC mit 2:0 durchsetzen. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten blieb die erste Halbzeit torlos, ehe die Gäste in der zweiten Hälfte die Weichen auf Sieg stellten. Kevin Lurger und Joseph Pöll sicherten den Scharnsteinern mit ihren Treffern den fünften Auswärtssieg.

Chancenreiche erste Halbzeit ohne Tore

Bereits nach wenigen Minuten zeichnete sich ab, dass beide Mannschaften entschlossen waren, die Partie für sich zu entscheiden. Die erste Chance des Spiels gehörte den Hausherren, als Gästegoalie Tobias Pramberger einen Kopfball von Artan Gani parierte. Kurz darauf wurden auch die Gäste erstmals gefährlich, als Kevin Lurger einen Kopfball abgab, der jedoch zu unplatziert ausfiel.

In der 24. Minute hatte Scharnstein erneut eine Möglichkeit zur Führung. Nach einem Freistoß kam der Ball zu Matthias Fehringer, der zur Mitte flankte, wo Marco Weber zum Kopfball kam, aber klar neben das Tor zielte. Nur vier Minuten später hatte Vöcklabruck eine vielversprechende Chance, der Ball klatschte jedoch an die Stange.

Die Schlussphase der ersten Halbzeit bot weitere interessante Aktionen. Ein abgefälschter Schuss von Vöcklabrucks Rade Dzajic strich knapp vorbei, und nur eine Minute später ging ein Schuss von Joseph Pöll knapp neben den linken Pfosten. Die Heimelf hatte kurz vor der Pause eine große Gelegenheit, als Petar Cotic alleine vor Goalie Pramberger auftauchte, jedoch klar drüber schoss. Die Gäste hatten in der 41. Minute gleich drei Chancen in kurzer Folge, doch weder Pöll noch Fevzi Yildirim konnten den Ball im Tor unterbringen, und eine Flanke von Kushtrim Ahmeti landete an der Querlatte.

Pöll bringt Gäste auf die Siegerstraße

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte der SV eine gute Möglichkeit. Nach einer Ecke musste Pöll eigentlich direkt abschließen, entschied sich jedoch, den Ball zu stoppen und auf Yildirim abzulegen, dessen Schuss ans Außennetz ging. Der Vöcklabrucker SC hatte in der 57. Minute eine gefährliche Szene, als ein Freistoß von Vakkas Abaci von der Mauer abgefälscht wurde und auf der Latte landete.

In der 67. Minute fiel dann aber doch das erste Tor des Spiels. Pöll traf nach einer Flanke von Lurger zur 1:0-Führung für die Gäste. Kurz darauf hatte der frisch eingewechselte Lukas Lasch die Chance, die Führung auszubauen, verpasste aber eine Flanke von Michael Moser nur knapp.

Die Vöcklabrucker gaben sich jedoch nicht geschlagen und drängten auf den Ausgleich. Eine gefährliche Aktion über die linke Seite führte jedoch zu keinem Erfolg, da Yildirim und Keeper Pramberger mit vereinten Kräften einen Gegentreffer verhinderten. Nur wenige Minuten später gelang es den Gästen, ihre Führung auszubauen. Lurger traf in der 84. Minute zum 2:0, nachdem er auf der rechten Seite am Verteidiger vorbeigezogen war und mit einem strammen Schuss abschloss.

In den letzten Minuten versuchten die Heimischen verzweifelt, noch einmal heranzukommen. Doch ihre Bemühungen blieben erfolglos, und das Spiel endete nach 94 Minuten mit einem 2:0-Sieg für den SV Scharnstein.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Clemens Hartleitner (9761 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Clemens Hartleitner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.