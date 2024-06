Union Mondsee Juniors schenken Absteiger ASKÖ Ebensee 10! Tore ein und setzen sich dabei Meisterkrone auf

Details Samstag, 01. Juni 2024 19:58

Der Meister der diesjährigen Saison der 1. Klasse Süd heißt Union Mondsee Juniors. Jenes Team befindet sich bereits seit Wochen in einem beneidenswerten Flow und krönte sich am heutigen Samstagnachmittag nach einem wahren Schützenfest zum Meister bei einem Endstand von 10:2. Der Kontrahent vom Traunsee, die ASKÖ Ebensee, der ohnehin mit einer großen Portion Bauchweh in dieses Aufeinandertreffen ging, muss die Reise in die 2. Klasse Süd antreten.

Heimteam macht zur Pause halbes Dutzend voll

Die Hausherren erwischten in dieser Begegnung einen Blitzstart und gingen durch Nico Feusthuber nach nicht einmal einer Minute Spielzeit in Front. Die Gäste sichtlich geschockt von diesem frühen Nackenschlag konnten sich kaum erholen, denn bereits in Minute 3 baute der Tabellenführer den Vorsprung aus. Viktor Kocic durfte sich als Torschütze in die Statistik eintragen. Doch die Peiskammer-Schützlinge blieben in der Folge ihrer Linie treu und schafften wenig später den Anschlusstreffer als Daniel Militky zum 2:1 einnetzte (9.). Doch wiederum nur eine Minute darauf stellte die Union in Person von Dominik Ablinger den früheren zwei-Tore-Vorsprung wieder her und sorgte gleichsam dafür, dass es für den neutralen Zuseher eine absolut unterhaltsame Partie blieb. Fortan beruhigten sich beide Gemüter erstmals für kurze Zeit, ehe sich der Leader für das nächste offensive Highlight verantwortlich zeigte. Topscorer Nico Feusthuber netzte nach schöner Kombination zum zwischenzeitlichen 4:1 ein (17.). Die Mannen von Coach Asanovic stiegen um keinen Millimeter vom Gaspedal und setzten den Kontrahenten weiter zu. Dass man vor der Pause noch das halbe Dutzend voll machen konnte, ist den Torschützen in der 29. (Julian Fasching) und in der 31.Minute (Dominik Ablinger) zu verdanken.

Union kennt keine Gnade und schießt weitere vier Treffer

Die Charakteristik änderte sich nach dem Seitenwechsel um keinen Millimeter. Das Heimteam war aggressiver, zielstrebiger und - schlichtweg besser - in dieser Partie, wobei der Gast ab und zu auch Nadelstiche nach vorne setzte. Mit dem nächsten Tor ließ sich der Spitzenreiter ein wenig Zeit, ehe Daniel Mayr in der 63. Minute das Spielgerät zum 7:1 in den Maschen versenkte. Es war bereits ein kohlenrabenschwarzer Tag für die ASKÖ, doch die Heimelf verschlechterte diese Lage noch mit weiteren offensiven Highlights. Man erhöhte nochmals entscheidend die Schlagzahl und brachte damit einen immer müder werdenden Gegner zusehends in die Bredouille. Nico Feusthuber schnürte mit seinen drei Treffern in Minute 74, 80 und 89 einen Fünferpack. Dabei war oft dasselbe Muster erkennbar, war man doch stets nach perfekter Hereingabe von der Seite erfolgreich. In der 91. Minute betrieb dann Gäste-Kicker Simon Hörmandinger noch Ergebniskosmetik und traf zum 10:2 Endstand, welches Resultat definitiv in die Geschichtsbücher eingehen wird.

Stimme zum Spiel:

Johann Loibichler (Sportlicher Leiter, Union Raiffeisen Mondsee):

„Die Jungs hatten heute vollen Fokus und nahmen diese Sache sehr ernst. Sie haben sich den Aufstieg verdient. Letzte Saison waren wir noch mit dem Abstieg beschäftigt. Großes Lob auch an den Trainer, der die Mannschaft taktisch und spielerisch sehr gut weiterentwickelt hat.“

