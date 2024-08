UFC Attergau triumphiert mit 3:1 bei SV St. Wolfgang

Details Samstag, 17. August 2024 22:04

Im Zuge der ersten Runde der 1. Klasse Süd (OÖ) kam es zur Begegnung zwischen dem SV St. Wolfgang und dem UFC Attergau . Die Gäste zeigten von Beginn an ihre Stärke und konnten sich letztlich mit einem überzeugenden 3:1-Sieg durchsetzen. Besonders in der ersten Halbzeit setzten sie entscheidende Akzente, die den Grundstein für ihren Erfolg legten.

Blitzstart der Gäste

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 9. Minute konnte UFC Attergau in Führung gehen. Simon Sagerer nutzte eine frühe Gelegenheit und schoss sein Team mit 1:0 in Front. Der Treffer kam unerwartet für den SV St. Wolfgang, der sich erst einmal sammeln musste.

Die Attergauer ließen jedoch nicht locker und erhöhten den Druck auf die Gastgeber. In der 25. Minute war es Florian Trinker, der das 2:0 für UFC Attergau erzielte. Mit diesem Tor zeigten die Gäste ihre Dominanz und ließen St. Wolfgang/Rußbach kaum Raum zur Entfaltung.

Die Heim-Mannschaft versuchte, sich zurückzukämpfen und fand langsam ins Spiel. Kurz vor der Halbzeitpause gelang ihnen schließlich der Anschlusstreffer. In der 44. Minute war es Josip Curic, der das 1:2 per Strafstoß für den SV St. Wolfgang erzielte und damit die Hoffnungen seines Teams aufrechterhielt.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause präsentierte sich der SV St. Wolfgang kämpferisch und versuchte, das Spiel zu drehen. Doch die Abwehr von UFC Attergau stand sicher und ließ kaum gefährliche Aktionen zu. Die Gäste agierten clever und setzten immer wieder auf schnelle Konter.

In der 72. Minute fiel die Entscheidung. Jakob Posch schloss einen der zahlreichen Gegenstöße erfolgreich ab und erhöhte auf 3:1 für UFC Attergau. Dieser Treffer nahm den Gastgebern den Wind aus den Segeln und besiegelte letztlich ihre Niederlage.

Die restlichen Minuten des Spiels verstrichen ohne nennenswerte Ereignisse. Die Gäste verwalteten ihre Führung souverän und ließen keine weiteren Chancen für den SV St. Wolfgang zu. In der 90. Minute zeigte der Schiedsrichter schließlich die Nachspielzeit von fünf Minuten an, in denen ebenfalls keine Tore mehr fielen.

Mit dem Schlusspfiff in der 95. Minute stand der 3:1-Sieg für UFC Attergau fest. Die Gäste aus Attergau freuten sich über einen gelungenen Start in die Saison und die drei Punkte, während der SV St. Wolfgang die Heimniederlage verkraften muss.

Stimme zum Spiel:

Sebastian Appesbacher ( Sportlicher Leiter SV St.Wolfgang):

"Der Gegner war heute sehr giftig, hatte bessere Lösungen gefunden und zielstrebiger umgeschalten. Ich hatte den Eindruck, dass UFC Attergau wacher war und den Sieg mehr wollte. Wir haben die Umschaltssituationen der Gäste nicht gut verteidigt und nach vorne fiel es uns schwer, eindeutige Chancen zu kreieren. Aber im Endeffekt geht das Ergebnis in Ordnung. Wir haben uns heute sicherlich mehr erwartet. Für die kommenden Spiele ist es wichtig, aktiver und wacher zu sein."

1. Klasse Süd: St. Wolfgang : Attergau - 1:3 (1:2)

72 Jakob Posch 1:3

44 Josip Curic 1:2

25 Florian Trinker 0:2

9 Simon Sagerer 0:1

