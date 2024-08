SV Scharnstein siegt im Almtal-Derby gegen Vorchdorf

Der SV Scharnstein konnte sich in einem spannenden und umkämpften Derby gegen die ASKÖ Vorchdorf mit 2:1 durchsetzen. Die Scharnsteiner zeigten eine leidenschaftliche Leistung und belohnten sich damit gegen den Bezirksliga-Absteiger mit drei Punkten. Vorchdorf hingegen, das nach einem bitteren Abstieg in die 1. Klasse Süd neu durchstarten müssen, musste den Platz als Verlierer verlassen.

Bamberger bringt Hausherren in Front

Das Spiel begann mit regnerischem Wetter, das den Platzverhältnissen einen besonderen Stempel aufdrückte. Beide Mannschaften starteten verhalten und tasteten sich zunächst ab. In der 11. Minute gab es den ersten Abschluss des Spiels, als Michael Moser nach einer Flanke von Bamberger den Ball links neben den Pfosten setzte. In der 16. Minute prüfte erneut Moser den Vorchdorfer Torhüter Radner mit einem zu zentralen Schuss.

Die Scharnsteiner zeigten sich in der Anfangsphase dominanter und hätten in der 17. Minute durch Götzendorfer in Führung gehen müssen, doch Radner im Tor der Gäste spielte gut mit und verhinderte den Treffer. Vorchdorf kam ebenfalls zu Chancen, jedoch ohne zwingenden Abschluss. In der 36. Minute gelang dem SV dann die verdiente Führung: Bamberger umkurvte Radner und traf aus spitzem Winkel zum 1:0. Mit diesem Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Götzendorfer trifft zur Vorentscheidung

Die zweite Halbzeit begann mit gefährlichen Aktionen. Die Gäste aus Vorchdorf kamen in der 46. Minute durch einen Freistoß von Simunovic gefährlich vor das Tor, doch der Ball ging knapp neben den Pfosten. Wenig später hatten die Vorchdorfer Riesenglück, als Lasch nach einer Hereingabe von Bamberger den Pfosten traf. Auch Mahringer vergab eine gute Möglichkeit, als er nach einer Flanke von Bamberger neben das Tor köpfte.

In der 58. Minute verpasste Matanovic eine gute Chance für Vorchdorf, als er nach einem Konter freistehend weit über das Tor schoss. Die Scharnsteiner erhöhten in der 67. Minute auf 2:0, als Tobias Götzendorfer nach einem perfekt getimten Freistoß von Christian Bammer ins Netz traf. Doch Vorchdorf gab nicht auf und kam in der 82. Minute durch Gregor Steiner zum Anschlusstreffer, als Torhüter Pramberger den Ball unglücklich ins eigene Tor beförderte.

In den letzten Minuten wurde das Spiel hektisch. Der Schiedsrichter agierte kleinlich und sorgte damit für zusätzliche Spannung. Die Scharnsteiner hatten durch den eingewechselten Fessl noch eine gute Möglichkeit, doch Radner parierte stark. Auch ein Scharnsteiner Konter in der 90. Minute brachte keine Entscheidung, da Bamberger am Vorchdorfer Torhüter scheiterte. Am Ende rettete der SV Scharnstein den knappen Vorsprung über die Zeit und sicherte sich einen verdienten 2:1-Sieg im Almtal-Derby.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Clemens Hartleitner (9891 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Clemens Hartleitner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.