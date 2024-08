Union Oberwang und SV Ebensee 1922 trennen sich 1:1-Unentschieden

Details Sonntag, 18. August 2024 22:07

In der ersten Begegnung der 1. Klasse Süd (OÖ) konnte sich keine der beiden Mannschaften, Union Oberwang und SV Ebensee 1922, durchsetzen. Das Spiel endete mit einem 1:1-Unentschieden, wobei beide Tore in den letzten zehn Minuten des Spiels fielen. Die Union Oberwang konnte zunächst in Führung gehen, doch die Gäste aus Ebensee erzielten in der Nachspielzeit den Ausgleich.

Erste Halbzeit: Chancenarmut und ausgeglichene Partie

Das Spiel zwischen der Union Oberwang und dem SV Ebensee 1922 begann ruhig und ausgeglichen. Beide Teams tasteten sich in der ersten Halbzeit vorsichtig ab, ohne dabei größere Torchancen zu kreieren. Die Abwehrreihen standen sicher und ließen nur wenige Möglichkeiten zu. Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen im Mittelfeld, bei denen sich weder die Oberwanger noch die Ebenseer entscheidend durchsetzen konnten. Bis zur Halbzeitpause blieb es daher torlos, und die Zuschauer mussten sich gedulden, bis sich die Ereignisse in der zweiten Hälfte überschlugen.

Zweite Halbzeit: Späte Tore sorgen für Spannung

Die zweite Halbzeit startete ähnlich wie die erste, doch mit zunehmender Spieldauer erhöhten beide Mannschaften den Druck. Die Union Oberwang kam schließlich in der 80. Minute zum ersehnten Führungstreffer. Robert Speer, der die Rückennummer 9 trägt, erzielte das Tor zum 1:0 für die Gastgeber. Der Treffer war das Ergebnis einer gelungenen Kombination im Angriffsspiel der Oberwanger, die die Abwehr der Ebenseer überwinden konnte.

Der späte Führungstreffer schien zunächst den Heimsieg zu sichern, doch die Gäste aus Ebensee gaben nicht auf. In den letzten Minuten des Spiels warfen sie alles nach vorne, um noch den Ausgleich zu erzielen. In der 90. Minute gelang ihnen tatsächlich der Ausgleichstreffer. Die Nummer 8 des SV Ebensee, Armin Hrustanovic, traf zum 1:1 und bescherte seinem Team damit einen wichtigen Punkt. Es war ein bitterer Moment für die Union Oberwang, die sich schon fast als Sieger sahen.

Nur eine Minute später pfiff der Schiedsrichter die Partie ab, und das Spiel endete mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften hatten sich letztlich die Punkte geteilt und können mit ihrer Leistung zufrieden sein. Die Oberwanger konnten zwar ihre Führung nicht bis zum Schlusspfiff halten, doch sie zeigten eine starke kämpferische Leistung. Die Ebenseer bewiesen Moral und kämpften sich in letzter Minute zurück ins Spiel.

Stimme zum Spiel:

Mario Pöckl ( Sportlicher Leiter Union Oberwang):

" Wir erwarteten ein schweres Spiel gegen den Aufsteiger . Im Großen und Ganzen hatten wir aber mehr Spielanteile und waren dem Sieg deutlich näher, welchen wir leider nicht über die Zeit brachten und mussten schlussendlich das 1:1 hinnehmen. Damit müssen wir uns begnügen. Die Leistung der Mannschaft ist dennoch zufriedenstellend. In der 1. Klasse Süd gibt es keine leichten Gegner. Ebensee ist ein kompaktes Team. Wir müssen nun weiterarbeiten und schauen Woche für Woche. Im nächsten Spiel gegen Lambach wollen wir auf Sieg spielen und den ersten 3-er eintüten."

1. Klasse Süd: Oberwang : SV Ebensee 1922 - 1:1 (0:0)

93 Armin Hrustanovic 1:1

81 Robert Speer 1:0

