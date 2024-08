ATSV Rüstorf siegt souverän gegen SPG Lambach/Edt

Details Montag, 19. August 2024 07:43

Der ATSV Rüstorf hat in der 1. Runde der 1. Klasse Süd (OÖ) einen eindrucksvollen 3:0-Sieg gegen die SPG RW Lambach/FC Gartner Edt eingefahren. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Rüstorfer den Grundstein für den Erfolg. Mit einem Halbzeitstand von 2:0 und einem weiteren Treffer in der zweiten Hälfte war der Sieg zu keiner Zeit in Gefahr.

Blitzstart für Rüstorf

Der ATSV Rüstorf zeigte von Beginn an, dass sie gewillt waren, die drei Punkte zu Hause zu behalten. Bereits nach wenigen Minuten fanden sie ihren Rhythmus und setzten die Gäste aus Lambach/Edt unter Druck. In der 12. Minute war es dann soweit: Christoph Hamader erzielte das 1:0 für die Gastgeber und brachte die Fans zum Jubeln. Mit diesem frühen Treffer im Rücken kontrollierten die Rüstorfer das Spielgeschehen und ließen dem Gegner kaum Raum zur Entfaltung.

Die SPG Lambach/Edt versuchte, ins Spiel zu finden, doch die Abwehrreihe des ATSV Rüstorf stand sicher und vereitelte jeden Angriffsversuch. Die Dominanz der Heimmannschaft zahlte sich ein weiteres Mal aus, als Sebastian Zopf in der 27. Minute das 2:0 markierte. Mit diesem Treffer verschaffte sich der ATSV Rüstorf eine komfortable Führung, die sie bis zum Pausenpfiff nicht mehr abgaben.

Sichere zweite Halbzeit und der Schlusspunkt

In der zweiten Hälfte zeigte der ATSV Rüstorf weiterhin eine solide Leistung. Die SPG Lambach/Edt bemühte sich um den Anschlusstreffer, konnte jedoch kaum nennenswerte Chancen herausspielen. Die Defensive der Rüstorfer blieb stabil und ließ nichts anbrennen. Im Gegenteil, sie waren es, die erneut gefährlich vor dem gegnerischen Tor auftauchten.

In der 85. Minute machte Bernhard Hofmann mit seinem Treffer zum 3:0 alles klar und besiegelte den verdienten Sieg des ATSV Rüstorf. Mit diesem Tor zeigte die Heimmannschaft nochmals ihre Qualität und untermauerte ihre Ambitionen in der laufenden Saison. Die Gäste aus Lambach/Edt hatten dem nichts mehr entgegenzusetzen und mussten die Heimreise ohne Punkte antreten.

Schließlich endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem souveränen 3:0-Erfolg für den ATSV Rüstorf. Die Mannschaft überzeugte durch eine geschlossene Teamleistung und ließ keine Zweifel daran aufkommen, wer an diesem Tag das bessere Team war.

Stimme zum Spiel:

Manuel Kronberger (Sportlicher Leiter ATSV Rüstorf):

" Es war anfangs ein guter Start von beiden Seiten. Nach zehn Minuten war es ein typisches erste Ligamatch mit viel hohen Bällen und Aktionen im Mittelfeld. In der Folge waren wir aber deutlich spielbestimmend und kreierten uns zwei, drei richtig nennenswerte Chancen. In der zweiten Hälfte war es sehr ausgeglichen. Mit dem 3:0 haben wir den Sack zugemacht. In Summe war es ein verdienter Sieg. Wir wollen den Schwung nun mitnehmen, aber mit Attergau und Goisern haben wir zwei Titelfavoriten vor der Brust .Das Ziel in den beiden Spielen wäre vier Punkte zu holen."

1. Klasse Süd: Rüstorf : Lambach/Edt - 3:0 (2:0)

85 Bernhard Hofmann 3:0

27 Sebastian Zopf 2:0

12 Christoph Hamader 1:0

