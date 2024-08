ASKÖ Vorchdorf triumphiert mit 5:1 gegen TSV Sparkasse Frankenmarkt

Details Samstag, 24. August 2024 08:35

ASKÖ Vorchdorf zeigte eine beeindruckende Leistung gegen den TSV Sparkasse Frankenmarkt und sicherte sich einen klaren 5:1-Sieg. Bereits in der ersten Halbzeit dominierte die Mannschaft aus Vorchdorf das Spiel und setzte ihren Siegeszug in der zweiten Halbzeit fort. Stefan Kronberger war dabei der herausragende Spieler auf dem Platz, indem er dreimal ins Schwarze traf und so maßgeblich zum Erfolg seiner Mannschaft beitrug.

Vorchdorf dominiert die erste Halbzeit

Der Startschuss des Spiels fiel mit dem Anpfiff, und beide Mannschaften begannen engagiert. Bereits in der 18. Minute erzielte Ivan Matanovic das erste Tor für die ASKÖ Vorchdorf und brachte sein Team damit früh in Führung. Die Vorchdorfer setzten ihren Druck auf die Gäste fort und erhöhten in der 28. Minute auf 2:0. Diesemal war es Stefan Kronberger, der den Ball im Netz versenkte. Die Vorchdorfer ließen den TSV Frankenmarkt kaum zur Entfaltung kommen und nutzten ihre Chancen effizient.

In der 33. Minute war es erneut Stefan Kronberger, der das dritte Tor für die Vorchdorfer erzielte. Die Gäste wirkten zu diesem Zeitpunkt sichtlich überfordert. Doch der TSV Frankenmarkt gab sich nicht geschlagen. In der 37. Minute konnte Arian Osmanaj den Anschlusstreffer für die Frankenmarkter erzielen und verkürzte damit auf 3:1. Dies war jedoch auch das letzte Aufbäumen der Gäste in der ersten Halbzeit. Mit einem komfortablen 3:1-Vorsprung ging die ASKÖ Vorchdorf in die Pause.

ASKÖ Vorchdorf lässt nichts anbrennen

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, zeigte sich die ASKÖ Vorchdorf erneut in Torlaune. In der 47. Minute war es Chavdar Dimitrov, der per Elfmeter zum 4:1 einnetzte und damit die Hoffnungen der Frankenmarkter auf eine Aufholjagd zunichtemachte. Die Vorchdorfer spielten weiterhin offensiv und ließen den Gästen kaum Raum für eigene Angriffe.

In der 58. Minute machte Stefan Kronberger schließlich den Sack zu. Mit seinem dritten Tor des Abends stellte er den 5:1-Endstand her. Die Frankenmarkter fanden keine Mittel mehr, um den Druck der Vorchdorfer zu entlasten. Die restliche Spielzeit verstrich ohne weitere Höhepunkte, und ASKÖ Vorchdorf sicherte sich verdient den Sieg.

Das Spiel endete schließlich in der 90. Minute mit einem deutlichen 5:1-Erfolg für die ASKÖ Vorchdorf. Der TSV Sparkasse Frankenmarkt musste sich an diesem Abend klar geschlagen geben und konnte den Vorchdorfern zu keiner Zeit wirklich gefährlich werden.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Wiesinger-Holzleitner ( Trainer ASKÖ Vorchdorf):

" Es war ein sehr gutes 1.Klasse Match. Man hat gesehen, dass beide Teams offensiven Fußball spielen wollen. Wir sind sehr gut in die Partie gestartet. Ehrlicherweise hätten wir noch mehrere Chancen gehabt, doch im Großen und Ganzen geht der Sieg in dieser Höhe auch absolut in Ordnung. Trotzdem war Frankenmarkt ein guter Gegner gewesen. Wir haben uns am letzten Spieltag nicht belohnt und daher diese Woche hart trainiert und es in Zählbares umgemünzt. Pauschallob an die Mannschaft!"

1. Klasse Süd: Vorchdorf : Frankenmarkt - 5:1 (3:1)

58 Stefan Kronberger 5:1

47 Chavdar Dimitrov 4:1

37 Arian Osmanaj 3:1

33 Stefan Kronberger 3:0

28 Stefan Kronberger 2:0

18 Ivan Matanovic 1:0

