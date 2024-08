Vöcklabrucker SC dreht das Spiel gegen ASKÖ Raika Gosau

Details Samstag, 24. August 2024 09:24

Das Spiel der 2. Runde der 1. Klasse Süd zwischen dem Vöcklabrucker SC und ASKÖ Raika Gosau endete mit einem 3:1-Sieg für die Heimmannschaft. Die Partie begann mit einem frühen Rückstand für die Vöcklabrucker, die es aber schafften, das Spiel in der zweiten Halbzeit zu ihren Gunsten zu drehen. Schlüsselspieler wie Abid Mujagic und Petar Cotic trugen maßgeblich zum Sieg bei.

Früher Rückstand für den Vöcklabrucker SC

Bereits in der achten Minute konnte Miroslav Grom die ASKÖ Gosau in Führung bringen. Ein gezielter Schuss von ihm sorgte für das 0:1 und setzte den Vöcklabrucker SC früh unter Druck. Die Gastgeber versuchten schnell zu antworten, doch bereits in der 15. Minute traf Rade nur den Pfosten nach einem turbulenten Gewühl im Strafraum. Eine weitere vielversprechende Chance ergab sich in der 16. Minute, doch das ersehnte 1:1 ließ noch auf sich warten.

Die Vöcklabrucker SC erhöhte den Druck weiter, und in der 29. Minute zeigte der Torhüter der ASKÖ Gosau eine Glanzparade gegen Dragan, der die Partie fast ausgeglichen hätte. Mit einem Halbzeitstand von 0:1 gingen beide Mannschaften in die Kabine, während die Fans des Vöcklabrucker SC auf eine starke zweite Halbzeit hofften.

Die Wende in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einer intensiven Spielweise des Vöcklabrucker SC. In der 50. Minute versuchte Abid Mujagic es mit einem spektakulären Fallrückzieher, doch der Ball ging knapp über das Tor. Doch nur acht Minuten später, in der 58. Minute, gelang Abid Mujagic der Ausgleichstreffer. Sein Tor zum 1:1 brachte neuen Schwung in die Mannschaft und motivierte die Vöcklabrucker zu weiteren Angriffen.

Nur vier Minuten später, in der 62. Minute, erzielte Petar Cotic das 2:1 für die Vöcklabrucker SC. Mit diesem Treffer drehte die Heimmannschaft das Spiel komplett. In den folgenden Minuten zeigte sich die Dominanz der Vöcklabrucker, obwohl Abid in der 68. und 79. Minute zweimal die Gelegenheit vergab, den Vorsprung weiter auszubauen.

In der 84. Minute folgte dann das entscheidende Tor zum 3:1. Ein Eigentor des Innenverteidigers der ASKÖ Gosau wurde durch Manuel Kraft erzielt, der den Ball ins Netz beförderte. Diese Führung gab den Vöcklabrucker SC die nötige Sicherheit, um die Partie souverän zu Ende zu bringen. Kurz vor dem Abpfiff, in der 90. Minute, zeigte der Torhüter der Vöcklabrucker SC, Szabi, noch eine beeindruckende Parade und verhinderte einen Anschlusstreffer der Gosauer.

Nach einer Nachspielzeit von vier Minuten endete das Spiel mit einem verdienten 3:1-Sieg für den Vöcklabrucker SC. Die Mannschaft zeigte eine starke Leistung, insbesondere in der zweiten Halbzeit, und sicherte sich somit wichtige Punkte in der 1. Klasse Süd (OÖ).

Stimme zum Spiel:

Phillipp Lettner ( Sportlicher Leiter SC Vöcklabruck):

"Gosau ist durch einen wunderschönen Schuss aus dreißig Metern in Führung gegangen. Doch wir gaben nicht auf und kreierten uns bereits in der ersten Hälfte zahlreiche Chancen. Dabei spielten wir gut über die Seiten und nutzten die Schnelligkeit der Spieler aus. Doch es fehlte meist der letzte Pass im letzten Drittel. Im zweiten Abschnitt haben wir uns schlussendlich für unsere Leistung belohnt. Wir haben verdient gewonnen. Mir hat gestern besonders gefallen, dass wir nie aufgaben, an uns glaubten, im Endeffekt uns belohnten und die Spielzüge zu Ende geführt haben. Das Ziel in dieser Saison ist es, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben."

1. Klasse Süd: Vöcklabruck : Gosau - 3:1 (0:1)

84 Eigentor durch Manuel Kraft 3:1

62 Petar Cotic 2:1

58 Abid Mujagic 1:1

8 Miroslav Grom 0:1

