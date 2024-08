St. Wolfgang feiert souveränen Sieg in Bad Goisern

In der zweiten Runde der 1. Klasse Süd sicherte sich der SV St. Wolfgang einen klaren 3:0-Auswärtssieg gegen den SV Bad Goisern. Trotz vereinzelter Chancen der Hausherren war es St. Wolfgang, das durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und präzise Abschlüsse dominierte. Besonders hervorzuheben sind die beiden Treffer von Josip Curic, der mit seiner Leistung den Sieg seines Teams sicherte.

Frühe Führung für St. Wolfgang

Bereits in der Anfangsphase zeigte St. Wolfgang seine Offensivqualitäten. In der 2. Minute hatte Filip Lukic eine erste Gelegenheit, als seine Hereingabe Florian Neff fand, der jedoch nicht entscheidend abschließen konnte. Der Torwart des SV Bad Goisern, Unterberger, war zur Stelle und verhinderte einen frühen Rückstand.

Die erste nennenswerte Chance für Bad Goisern ergab sich, als Kevin Steiner einen Schuss über das Tor setzte. In der 24. Minute hatte St. Wolfgang den ersten Treffer erzielt. Nach einem tollen Zuspiel auf Patrick Ambrosch verwandelte dieser eiskalt und ließ Torwart Unterberger keine Chance, wodurch es 0:1 für die Gäste stand.

Bis zur Halbzeit hatte St. Wolfgang weiterhin mehr vom Spiel und kam durch Besart Ahmeti zu einer weiteren Möglichkeit, die jedoch von der Abwehr des SV Bad Goisern vereitelt wurde. Mit einem 0:1-Rückstand ging es für die Hausherren in die Pause.

Curic entscheidet das Spiel

In der zweiten Halbzeit versuchte der SV Bad Goisern, das Spielgeschehen an sich zu reißen. In der 54. Minute scheiterte Marijan Blazevic jedoch mit einem Freistoß an der Mauer der Gäste. Auch Michael Leimer hatte in der 64. Minute eine gute Kopfballchance nach einem Eckball, aber der Ball ging knapp am Tor vorbei.

St. Wolfgang setzte in der Schlussphase entscheidende Akzente. In der 79. Minute spielte Boris Karlhuber einen präzisen Pass auf Josip Curic, der jedoch per Foul gestoppt wurde. Drei Minuten später hatte Berk Yavuzarslan die Möglichkeit, auf 2:0 zu erhöhen, scheiterte jedoch an Torwart Unterberger.

In der 85. Minute war es dann soweit: Josip Curic setzte sich am Flügel durch, spielte einen Verteidiger aus und schob den Ball am Torwart vorbei ins lange Eck zum 0:2. Nur fünf Minuten später machte Curic den Sack endgültig zu. Nach einem Zuspiel zog er ab und traf mit einem strammen Schuss unter die Latte zum 0:3.

Mit diesem Treffer in der 90. Minute besiegelte Curic den klaren Auswärtssieg für St. Wolfgang. Kurz darauf war das Spiel beendet, und die Gäste konnten sich über drei verdiente Punkte freuen.

Der SV Bad Goisern konnte trotz einiger Chancen nicht mit der Effizienz der Gäste mithalten und musste sich am Ende klar geschlagen geben. Der Sieg von St. Wolfgang war zu keinem Zeitpunkt gefährdet und spiegelte die Dominanz der Gäste über die gesamte Spielzeit wider.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Nico Ernhard (13151 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Nico Ernhard mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.