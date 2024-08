Spannendes Unentschieden zwischen SPG Lambach/Edt und UFC Attergau

Details Freitag, 30. August 2024 21:34

Im Zuge der 3.Runde der 1. Klasse Süd (OÖ) trennten sich die SPG Lambach/Edt und der UFC Attergau mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Teams zeigten ein packendes Spiel mit zahlreichen Torchancen und emotionalen Momenten. Das Spiel bot den Zuschauern viele Highlights und ein Wechselbad der Gefühle.

Erste Halbzeit: Ein Schlagabtausch

Das Match begann mit einem Paukenschlag, als die SPG Lambach/Edt bereits in der 9. Minute in Person von Niel Anzengruber in Führung ging. Die Heimmannschaft nutzte eine frühe Chance und setzte damit ein erstes Ausrufezeichen. Doch die Antwort der Attergauer ließ nicht lange auf sich warten. In der 20. Minute erzielte der UFC Attergau den Ausgleich. Ein präziser Diagonalball des Innenverteidigers fand den linken Flügelspieler, dessen Flanke perfekt auf dem Kopf von Simon Draschwandtner landete, der den Ball sicher im Netz unterbrachte.

Doch die SPG Lambach/Edt ließ sich davon nicht beeindrucken. Nur fünf Minuten später, in der 25. Minute, nutzte die Heimmannschaft ein Gestochere im Strafraum der Attergauer. Domagoj Ivic nahm sich ein Herz und schoss den Ball aus 20 Metern unhaltbar unter die Latte, womit die Gastgeber erneut in Führung gingen.

Der UFC Attergau drängte in der Folge auf den Ausgleich und hatte in der 37. Minute eine dicke Chance. Die Auswärtsmannschaft kam gefährlich vor das Tor, doch die SPG Lambach/Edt klärte in letzter Sekunde auf der Linie. Die erste Halbzeit endete somit mit einem knappen 2:1 für die Heimmannschaft.

Zweite Halbzeit: Attergau drängt auf den Ausgleich

In der zweiten Hälfte war der UFC Attergau sichtlich bemüht, den Rückstand wettzumachen. In der 53. Minute wurde ein Abschluss der Gäste klar mit der Hand auf der Linie abgefangen, was für große Aufregung auf der Gästebank sorgte. Nur vier Minuten später hatte Attergau erneut Pech, als ein direkter Eckball an die Latte klatschte.

Der Druck der Attergauer nahm weiter zu. In der 57. Minute drückte der UFC Attergau massiv auf den Ausgleich und es schien nur eine Frage der Zeit zu sein, bis der Ball im Netz zappeln würde. In der 60. Minute kamen die Gäste zu einem weiteren Abschluss, doch der Torwart der SPG Lambach/Edt parierte stark.

Die Bemühungen der Gäste wurden schließlich in der 81. Minute belohnt. Nach einem schönen Pass kam Jakob Posch frei zum Schuss und schob den Ball eiskalt unten rechts in die Maschen. Der hochverdiente Ausgleich war somit erzielt und die Spannung stieg nochmals.

In den letzten Minuten versuchten beide Mannschaften noch einmal alles, um den Siegtreffer zu erzielen, doch die Abwehrreihen standen sicher. Die Partie endete nach 90 Minuten mit einem 2:2-Unentschieden, ein Ergebnis, das den Spielverlauf gerecht widerspiegelte.

Stimme zum Spiel:

Franz Josef Eizinger ( Trainer UFC Attergau):

"Unterm Strich ist das Ergebnis gerecht. In der ersten Hälfte war Lambach agiler und griffiger. Nach dem 1:0 fiel es uns schwer, wieder ins Spiel zurückzukommen. Doch mit dem Ausgleich war es in der Folge ein offenes Match. In der zweiten Hälfte hatten wir mehr vom Spiel und drückten auf den erneuten Ausgleich. Wir rannten gut an, doch die Gäste verteidigten auch kompakt. In der 85. Minute haben wir das Tor perfekt herausgespielt und schließlich mit einem präzisen Schuss das 2:2 erzielt. In der Schlussphase ging es nochmal hin und her!"

1. Klasse Süd: Lambach/Edt : Attergau - 2:2 (2:1)

85 Jakob Posch 2:2

21 Domagoj Ivic 2:1

16 Simon Draschwandtner 1:1

3 Niel Anzengruber 1:0

