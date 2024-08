Packendes Unentschieden zwischen TSV Frankenmarkt und SV Ebensee 1922

Details Freitag, 30. August 2024 22:25

In der dritten Runde der 1. Klasse Süd (OÖ) trennten sich der TSV Sparkasse Frankenmarkt und der SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 mit einem 2:2-Unentschieden. Die Partie bot zahlreiche Höhepunkte, darunter vier Tore, mehrere rote Karten und aufregende Szenen bis zur letzten Minute. Während der TSV Frankenmarkt zur Halbzeit noch torlos war, entwickelte sich die zweite Hälfte zu einem echten Spektakel.

Verhaltene erste Halbzeit

Von Beginn an war die Spannung greifbar. Schon nach zwei Minuten erhielt der SV Ebensee 1922 eine vielversprechende Freistoßposition aus rund 20 Metern, nachdem Gökhi gefoult wurde. Die anschließende Ecke brachte jedoch nichts ein. In der 9. Minute hatten die Ebenseer durch Shkelqim Shabanaj die erste große Chance, doch sein Schuss ging klar drüber. Der TSV Frankenmarkt kam allmählich besser ins Spiel, blieb jedoch zunächst glücklos. Ein Tor von Stefan Oberndorfer wurde in der 17. Minute wegen eines Fouls aberkannt.

Bis zur Halbzeit gab es keine nennenswerten Chancen mehr, obwohl der TSV Frankenmarkt gegen Ende der ersten Hälfte dominanter wurde. Die beste Möglichkeit für Frankenmarkt resultierte aus einer missglückten Flanke, die an die Latte prallte (26. Minute). Trotz einiger guter Szenen blieb es beim 0:0 zur Pause, als der Schiedsrichter beide Mannschaften in die Kabinen schickte.

Aufregende zweite Hälfte

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. In der 50. Minute erzielte Peter Stüger das 1:0 für den TSV Frankenmarkt. Die Frankenmarkter drückten weiter und konnten in der 73. Minute durch einen Kopfballtreffer von Stefan Oberndorfer auf 2:0 erhöhen. Alles schien auf einen Sieg der Frankenmarkter hinauszulaufen, doch dann wurde das Spiel dramatisch.

Der SV Ebensee 1922 fand plötzlich zurück ins Spiel. In der 85. Minute nutzte Shkelqim Shabanaj einen Abpraller und verkürzte auf 1:2. Kurz darauf wurde der Torwart des TSV Frankenmarkt nach einem Torraub an Mujo Ramacic mit Rot vom Platz gestellt. In der 90. Minute kam es noch schlimmer für die Frankenmarkter, als ihr Trainer und ein weiterer Spieler ebenfalls mit Rot vom Platz mussten. Trotz dieser Rückschläge hielt der TSV Frankenmarkt tapfer dagegen, doch in der Nachspielzeit gelang Florian Promberger der Ausgleich für den SV Ebensee 1922. Sein präziser Schuss in der 96. Minute besiegelte das 2:2.

Die letzten Minuten waren geprägt von hektischen Szenen und einer Glanzparade des eingewechselten Torwarts von Frankenmarkt. Der Schiedsrichter hatte alle Hände voll zu tun und pfiff schließlich nach sechs Minuten Nachspielzeit ab. Die Zuschauer wurden mit einem hochspannenden Spiel belohnt, das trotz des hektischen Endes ohne weitere Zwischenfälle beendet wurde.

Stimme zum Spiel:

Rudolf Hackl ( Sportlicher Leiter SV Ebensee):

" Grundsätzlich waren wir dominanter, viel präsenter im Spiel. Vor dem Tor waren wir aber mit dem Abschluss bzw. dem letzten Pass nicht effzient und genau genug. Dahingehend haben wir die eine oder andere Chance ausgelassen. In der zweiten Hälfte haben die Heimischen zwei Möglichkeiten eiskalt fertig gespielt und doppelt getroffen. In der Folge ging aber ein Ruck durch meine Mannschaft. Wir machten sehr viel Druck. In der Phase mit den beiden Ausschlüssen waren wir drückend überlegen und erzielten spät die beiden Treffer. Leider hat es nicht mehr zum Sieg gereicht. Trotzdem sind wir auch mit einem Punkt zufrieden."

1. Klasse Süd: Frankenmarkt : SV Ebensee 1922 - 2:2 (0:0)

90 Florian Promberger 2:2

85 Shkelqim Shabanaj 2:1

73 Stefan Oberndorfer 2:0

50 Peter Stüger 1:0

