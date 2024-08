Dezimierter SV St. Wolfgang bezwingt Steinerkirchen in umkämpfter Partie

In einem Spiel der 3. Runde der 1. Klasse Süd konnte sich der SV St. Wolfgang mit 2:0 gegen den FC Steinerkirchen durchsetzen. Der SV zeigte vor heimischem Publikum eine starke Leistung und ging bereits in der ersten Halbzeit durch einen Elfmeter in Führung. Trotz einer Gelb-Roten Karte in der zweiten Halbzeit behielten die Gastgeber die Oberhand und entschieden das Spiel mit einem späten Tor endgültig für sich.

Elfmeter bringt Hausherren in Front

Von Beginn an lieferten sich der SV St. Wolfgang und der FC Steinerkirchen ein ausgeglichenes Duell. In den ersten 18 Minuten war das Spiel sehr ausgeglichen, und beide Mannschaften versuchten, die Kontrolle zu übernehmen. Es gab auf beiden Seiten einige Torchancen, jedoch konnte keine Mannschaft diese in Zählbares ummünzen.

In der 40. Minute kam es zu einer spielentscheidenden Szene: Der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter für den SV St. Wolfgang. Josip Curic übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher zum 1:0. Dies war ein wichtiger Moment für die Gastgeber, da sie damit kurz vor der Halbzeitpause in Führung gehen konnten.

Mit diesem knappen Vorsprung im Rücken ging es für den SV in die Kabine, während Steinerkirchen sich in der Halbzeitpause neu sortieren musste, um in der zweiten Hälfte noch einmal zurückzukommen.

Dezimiertes St. Wolfgang macht Sack in Minute 90 zu

Die zweite Halbzeit begann ähnlich umkämpft wie die erste. Beide Teams schenkten sich nichts und kämpften um jeden Ball. In der 68. Minute musste St. Wolfgang jedoch einen herben Rückschlag hinnehmen: Florian Feichtinger sah die Gelb-Rote Karte und musste das Spielfeld verlassen. Dies bedeutete, dass die Gastgeber die restliche Spielzeit in Unterzahl bestreiten mussten.

Der FC Steinerkirchen witterte nun seine Chance und erhöhte den Druck auf die Defensive des SV. Trotz der zahlenmäßigen Unterlegenheit verteidigten die Gastgeber jedoch leidenschaftlich und ließen keine gefährlichen Torchancen der Gäste zu. Die Zeit lief gegen die Steinerkirchner, die nun alles nach vorne warfen, um doch noch den Ausgleich zu erzielen.

In der 90. Minute gelang dem SV St. Wolfgang dann die Entscheidung. Berk Yavuzarslan fasste sich ein Herz und überlupfte den gegnerischen Torhüter aus gut 40 Metern Entfernung. Dieses spektakuläre Tor zum 2:0 war der Schlusspunkt einer umkämpften Partie und sicherte dem SV St. Wolfgang den verdienten Heimsieg.

1. Klasse Süd: St. Wolfgang : Steinerkirchen - 2:0 (1:0)