ATSV Rüstorf siegt knapp gegen SV Bad Goisern

Der ATSV Rüstorf konnte sich in einem hart umkämpften Spiel gegen den SV Bad Goisern mit 1:0 durchsetzen. Bereits früh in der Partie gelang Lukas Zobl der entscheidende Treffer für die Gastgeber. Trotz einer roten Karte für die Gäste in der 20. Minute blieben die Goiserer kämpferisch und machten es den Rüstorfern bis zum Ende nicht leicht, den Sieg über die Zeit zu bringen.

Frühe Führung für Rüstorf

Das Spiel begann mit viel Einsatz und Tempo von beiden Mannschaften. Schon in der 12. Minute setzte Lukas Zobl ein erstes Ausrufezeichen. Mit einem präzisen Schuss ins Netz brachte er den ATSV Rüstorf mit 1:0 in Führung. Die frühe Führung gab den Rüstorfern Selbstvertrauen, und sie übernahmen die Kontrolle über das Spielgeschehen.

Die Gäste aus Bad Goisern versuchten sofort zu reagieren, doch die Abwehr der Rüstorfer stand sicher und ließ keine gefährlichen Angriffe zu. In der 20. Minute kam es dann zu einem folgenschweren Ereignis: Martin Petro vom SV Bad Goisern sah die rote Karte. Der Platzverweis war ein harter Rückschlag für die Goiserer, die nun mit einem Mann weniger auskommen mussten.

Kampf um jeden Ball

Trotz der Unterzahl zeigten die Goiserer großen Kampfgeist und gaben sich keineswegs geschlagen. Sie setzten auf schnelle Konter und versuchten, die Abwehr der Rüstorfer zu überlisten. Die Gastgeber hingegen versuchten, die Führung auszubauen, konnten jedoch keine weiteren klaren Torchancen herausspielen.

In der zweiten Halbzeit intensivierten die Gäste ihre Bemühungen, den Ausgleich zu erzielen. Die Rüstorfer Abwehr wurde zunehmend gefordert, hielt jedoch stand. Es entwickelte sich ein packendes Spiel, in dem beide Mannschaften alles gaben. Die Zuschauer sahen viele Zweikämpfe und taktische Fouls, die das Spielgeschehen prägten.

Die Zeit verrann, und die Spannung stieg mit jeder Minute. Trotz der numerischen Überlegenheit konnten die Rüstorfer keinen weiteren Treffer erzielen. Die Gäste kämpften bis zum Schluss, doch die Defensive der Rüstorfer erwies sich als unüberwindbar. In der 94. Minute ertönte schließlich der Schlusspfiff, und der ATSV Rüstorf konnte sich über einen hart erkämpften 1:0-Sieg freuen.

Stimme zum Spiel:

Manuel Kronberger ( Sportlicher Leiter ATSV Rüstorf):

" Wir sind gut in das Spiel gestartet. Anfänglich war es noch ein Abtasten beider Mannschaften. Nach unserem Führungstreffer sind die Gäste besser ins Match gekommen. Wir haben durch den Ausschluss von Goisern den Faden verloren. Mit dem gehaltenen Elfmeter sind wir glücklich in die Pause gegangen. In der zweiten Hälfte war der Kontrahent das bessere Team und setzte Akzente nach vorne. Zweimal haben wir aber durch große Chancen selbst die Entscheidung am Fuß gehabt. Wir haben in der Folge den 3-er noch über die Zeit gebracht, doch ein Remis wäre verdient gewesen."

1. Klasse Süd: Rüstorf : Bad Goisern - 1:0 (1:0)

12 Lukas Zobl 1:0

Details

