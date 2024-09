Tor-Festival in Ebensee: ASKÖ Gosau gerät bei Aufsteiger unter die Räder

Details Samstag, 07. September 2024 18:32

Ein wahres Tor-Festival erlebten die Zuschauer beim Aufeinandertreffen des SV Ebensee 1922 und der ASKÖ Raiffeisen Gosau. Schon zur Halbzeit führte der Aufsteiger mit 5:0 und ließ in der zweiten Halbzeit nicht locker. Am Ende stand es 8:2 für die Gastgeber, die mit dieser beeindruckenden Leistung ein starkes Zeichen in der 1. Klasse Süd setzten.

Vier Fekiac-Tore in Halbzeit eins

Die Partie begann mit hohem Tempo und bereits in der 4. Minute konnte Ivan Fekiac nach einem tollen Zuspiel die Führung für die Ebenseer erzielen. Nur zwei Minuten später legte Fekiac nach und erhöhte mit einem sehenswerten Treffer ins lange Eck auf 2:0. Die Gosauer Abwehr hatte große Schwierigkeiten, dem Druck standzuhalten.

In der 15. Minute zeigte Fekiac erneut seine Klasse und tanzte die Gosauer Abwehr schwindelig, um dann ins kurze Eck abzuziehen. Damit stand es bereits 3:0 für den SV Ebensee. Die Gastgeber ließen nicht locker und erhöhten in der 23. Minute durch Mujo Ramakic auf 4:0, nachdem Torwart Nutz den Ball nicht richtig traf und Ramakic schnell reagierte.

Das muntere Toreschießen ging weiter: In der 34. Minute schnappte sich Fekiac eine hohe Flanke, nahm den Ball hervorragend an und überlupfte Torwart Nutz. Damit stand es zur Halbzeit bereits 5:0 für den SV Ebensee, der die ASKÖ Gosau in allen Belangen dominierte.

Gosau wehrt sich, doch Ebensee bleibt dominant

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild zunächst nicht. In der 50. Minute profitierte Mujo Ramakic von einem Torwartfehler und erzielte das 6:0. Kurz darauf konnte Miroslav Grom für die Gosauer den ersten Treffer erzielen und verkürzte auf 6:1. Grom setzte den Ball mit etwas Glück ins lange Eck und ließ Torwart Kerschbaum keine Chance.

Die Freude der Gosauer über das Tor währte jedoch nur kurz. In der 61. Minute traf Ivan Fekiac mit seinem fünften Treffer des Tages zum 7:1. Nur sechs Minuten später legte Ebensee nach. Nach einem schnellen Gegenangriff legte Mujo Ramakic quer auf Philipp Elmer, der mit seinem ersten Ballkontakt direkt das 8:1 erzielte. In der Schlussphase versuchte Gosau noch einmal, Ergebniskosmetik zu betreiben. In der 81. Minute traf Miroslav Grom nach einem langen Ball erneut und stellte auf 8:2.

Bis zum Schlusspfiff blieb es bei diesem Ergebnis. Der SV Ebensee präsentierte sich in bestechender Form und ließ den Gästen kaum eine Chance. Auch wenn Gosau durch Miroslav Grom zwei Treffer erzielen konnte, war der Unterschied zwischen den beiden Mannschaften an diesem Tag deutlich sichtbar. Ein eindrucksvolles Spiel der Ebenseer, die mit diesem Sieg ein Ausrufezeichen in der Liga setzten und sich in einer hervorragenden Verfassung präsentierten.

1. Klasse Süd: SV Ebensee 1922 : Gosau - 8:2 (5:0)

82 Miroslav Grom 8:2

68 Philipp Elmer 8:1

63 Ivan Samuel Fekiac 7:1

54 Miroslav Grom 6:1

51 Mujo Ramakic 6:0

35 Ivan Samuel Fekiac 5:0

24 Mujo Ramakic 4:0

15 Ivan Samuel Fekiac 3:0

7 Ivan Samuel Fekiac 2:0

4 Ivan Samuel Fekiac 1:0

