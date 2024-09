ASKÖ Vorchdorf dominiert Union Zell/Moos mit 5:1

Details Samstag, 07. September 2024 21:21

In der vierten Runde der 1. Klasse Süd setzte sich die ASKÖ Vorchdorf klar mit 5:1 gegen Union Zell/Moos durch. Von Anfang an zeigte die Heimmannschaft ihre Überlegenheit und ließ den Gästen kaum eine Chance. Vor allem Ivan Matanovic und Paul Klimitsch glänzten mit beeindruckenden Toren, während Johannes Schwöller das Ehrentor für die Zeller erzielte.

Ein Blitzstart für die Vorchdorfer

Gleich zu Beginn der Partie übernahmen die Vorchdorfer das Kommando. Schon in der 10. Minute konnte Ivan Tokic, der später ein weiteres Mal als Torschütze glänzen sollte, mit einem Weitschuss das erste Tor des Spiels erzielen. Die ASKÖ Vorchdorf setzte unmittelbar nach diesem Treffer nach und erhöhte nur zwei Minuten später durch Paul Klimitsch auf 2:0. Klimitsch ließ der gegnerischen Abwehr keine Chance und markierte seinen ersten Treffer des Spiels.

In der 43. Minute machte Ivan Matanovic seine starke Leistung mit einem Traumtor von der zweiten Reihe perfekt und erhöhte auf 3:0 für die ASKÖ Vorchdorf. Kurz vor der Pause gelang den Gästen aus Zell am Moos ein kleiner Lichtblick. Johannes Schwöller nutzte in der 45. Minute eine Gelegenheit und erzielte das 3:1 für Union Zell/Moos. Doch dieser Treffer sollte die einzige Ausbeute der Zeller bleiben. Dann ging es in die Halbzeitpause.

Die zweite Halbzeit: Tore und Kontrolle

Die Vorchdorfer ließen sich durch das Gegentor nicht aus der Ruhe bringen und stellten in der 52. Minute den alten Abstand wieder her. Paul Klimitsch zeigte erneut seine Klasse und erhöhte mit einem weiteren Tor auf 4:1. Damit war das Spiel praktisch entschieden, doch die ASKÖ Vorchdorf hatte noch nicht genug.

Den Schlusspunkt setzte erneut Ivan Tokic, der in der 77. Minute mit seinem zweiten Tor des Tages das Endergebnis von 5:1 besiegelte. Die Gäste aus Zell am Moos hatten dem nichts mehr entgegenzusetzen, und das Spiel endete schließlich mit diesem deutlichen Ergebnis.Die ASKÖ Vorchdorf zeigte in diesem Spiel eine beeindruckende Leistung und dominierte von Anfang bis Ende.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Wiesinger-Holzleitner ( Trainer ASKÖ Vorchdorf):

" Das Match war grundsätzlich von der ersten Minute sehr tonangebend. Wir haben relativ schnell zwei Tore geschossen. Danach gab es einen leichten Knackpunkt meiner Mannschaft. Zu diesem Zeitpunkt sind auch die Gäste besser ins Spiel gekommen und wir agierten ein wenig zu hochnäsig. Das haben wir in der Kabine angesprochen. Nach dem Seitenwechsel haben wir dann für klare Verhältnisse gesorgt. Es hätte durchaus noch höher ausfallen können, aber auch Zell am Moos zeigte sich ab und zu noch gefährlich. Über das ganze Spiel gesehen war ich sehr zufrieden."

1. Klasse Süd: Vorchdorf : Zell/Moos - 5:1 (3:1)

77 Ivan Tokic 5:1

52 Paul Klimitsch 4:1

45 Johannes Schwöller 3:1

43 Ivan Matanovic 3:0

12 Paul Klimitsch 2:0

10 Ivan Tokic 1:0

