Souveräner 3:0-Sieg für SV Bad Goisern gegen SPG Lambach/Edt

Details Samstag, 07. September 2024 21:41

Der SV Bad Goisern sicherte sich in der vierten Runde der 1. Klasse Süd (OÖ) einen klaren 3:0-Erfolg gegen SPG Lambach/Edt. Vor heimischer Kulisse zeigten die Goiserer eine überzeugende Leistung und ließen den Gästen kaum Chancen. Marijan Blazevic avancierte mit zwei Treffern zum Spieler des Tages und stellte die Weichen früh auf Sieg. Nicolas Kain besiegelte den verdienten Sieg in der Schlussphase.

Blazevic bringt die Führung

Bereits in der Anfangsphase des Spiels übernahmen die Goiserer die Kontrolle und drängten auf das erste Tor. In der 28. Minute war es dann soweit: Marijan Blazevic traf zur 1:0-Führung für den SV Bad Goisern. Der Treffer brachte den Gastgebern zusätzliche Sicherheit und sie dominierten das Geschehen weiterhin. SPG Lambach/Edt fand nur schwer ins Spiel und konnte keine nennenswerten Akzente setzen.

Bis zur Halbzeitpause änderte sich am Spielstand nichts mehr. Die Goiserer kontrollierten das Mittelfeld und ließen den Ball geschickt laufen, während die Gäste vor allem mit Defensivarbeit beschäftigt waren. Mit der knappen 1:0-Führung ging es schließlich in die Kabinen.

Entscheidung in der Schlussphase

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der SV Bad Goisern das spielbestimmende Team. Die Gäste aus Lambach/Edt versuchten, mehr Druck aufzubauen, doch die Abwehr der Goiserer stand sicher und ließ kaum Chancen zu. In der 85. Minute sorgte erneut Marijan Blazevic für die Vorentscheidung. Mit seinem zweiten Treffer zum 2:0 baute er die Führung aus und nahm den Gästen damit endgültig den Wind aus den Segeln.

Doch die Goiserer hatten noch nicht genug. In der 90. Minute setzte Nicolas Kain mit dem 3:0 den Schlusspunkt der Partie. Der Treffer war der verdiente Lohn für eine engagierte und dominante Leistung des SV Bad Goisern. In den letzten Minuten passierte nichts mehr von Bedeutung, und so endete das Spiel nach 93 Minuten mit einem klaren 3:0-Sieg für die Hausherren.

Stimme zum Spiel:

Christoph Unterberger ( Funktionär SV Bad Goisern):

" Wir sind sehr froh, dass wir nach den ersten drei Runden nun unser wahres Gesicht zeigen konnten. Von den Gästen ist über die gesamte Spielzeit sehr wenig gekommen. Wir haben das Match sehr lange spannend gehalten, weil wir den einen oder anderen Konter nicht sauber fertig gespielt haben. Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht. Solange es 1:0 gestanden ist, war es immer gefährlich, weil Lambach auch gute Stürmer hat. Aber wir sind in der Verteidigung heute sehr gut gestanden.Der Sieg war sicherlich verdient. Wir haben heute die Leistung vom Spiel gegen Rüstorf bestätigt."

1. Klasse Süd: Bad Goisern : Lambach/Edt - 3:0 (1:0)

92 Nicolas Kain 3:0

85 Marijan Blazevic 2:0

28 Marijan Blazevic 1:0

