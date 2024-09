Union Oberwang dominiert gegen den UFC Attergau: Deutlicher 5:0-Sieg

Details Samstag, 07. September 2024 22:07

Im Aufeinandertreffen der vierten Runde der 1. Klasse Süd (OÖ) zwischen dem UFC Attergau und der Union Oberwang ließ die Gastmannschaft keine Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen. Bereits zur Halbzeit führte die Union Oberwang mit 3:0 und baute diesen Vorsprung in der zweiten Hälfte weiter aus, um letztendlich mit einem eindrucksvollen 5:0-Sieg vom Platz zu gehen.

Blitzstart der Oberwanger

Das Spiel begann ohne Abtasten, und bereits in der vierten Spielminute gingen die Gäste in Führung. Robert Speer von der Union Oberwang traf zum 0:1 und setzte damit früh ein Ausrufezeichen. Die frühe Führung gab den Oberwangern sichtbar Auftrieb, während der UFC Attergau Mühe hatte, ins Spiel zu finden. Die Gäste blieben am Drücker und drängten die Attergauer immer weiter in die Defensive.

Bereits in der zwölften Minute schlugen die Oberwanger erneut zu. Simon Loindl war zur Stelle und erhöhte auf 0:2. Der Treffer war das Resultat eines schönen Schusses ins lange Eck. Die Attergauer fanden kaum Mittel, um das Angriffsspiel der Oberwanger zu unterbinden, und so setzte sich der Druck unvermindert fort.

Nach gut einer halben Stunde Spielzeit erhöhte Mathias Schmidt für die Oberwanger auf 0:3. Der Treffer in der 36. Minute war zu diesem Zeitpunkt hochverdient und spiegelte den Spielverlauf wider. Mit diesem komfortablen Vorsprung gingen die Gäste in die Halbzeitpause, während die Attergauer dringend eine Strategieänderung benötigten, um dem Spiel noch eine Wendung zu geben.

Union Oberwang bleibt dominant

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. Die Union Oberwang blieb die tonangebende Mannschaft und ließ den Gastgebern kaum Raum zur Entfaltung. In der 68. Minute setzte Robert Speer seinen starken Auftritt fort und erzielte seinen zweiten Treffer des Tages. Mit diesem Tor zum 0:4 sorgte er endgültig für die Vorentscheidung.

Die Attergauer bemühten sich, eine Antwort zu finden, doch die Defensive der Oberwanger stand sicher und ließ keine nennenswerten Chancen zu. Die Gäste spielten ihre Führung souverän herunter und ließen keinen Zweifel daran, dass sie das Spiel voll und ganz kontrollierten.

In der 86. Minute krönte Robert Speer seine herausragende Leistung mit seinem dritten Tor und stellte den Endstand von 0:5 her. Die Abwehr des UFC Attergau war auch in dieser Situation machtlos und konnte den starken Stürmer nicht aufhalten.

Mit diesem deutlichen Sieg untermauerte die Union Oberwang ihre Ambitionen in der 1. Klasse Süd (OÖ) und zeigte eine beeindruckende Vorstellung. Der UFC Attergau hingegen muss sich nach dieser klaren Niederlage neu sortieren und an den Schwächen arbeiten, die in diesem Spiel offenkundig wurden.

Stimme zum Spiel:

Mario Pöckl ( Sportlicher Leiter Union Oberwang):

" Wir haben uns extrem gefreut auf das Derby und sind mit sehr viel Elan ins Spiel gestartet. Wir haben von Beginn weg gemerkt, dass wir gut ins Match gefunden haben. Durch Eigenfehler der Defensive von Attergau sind wir schließlich zu den drei Toren gekommen. Der Gegner ist auch nie so richtig in die Partie gekommen. Jeder auf dem Spielfeld hat heute eine Topleistung gezeigt. Wir wussten nach der Pause, dass sie nochmal alles probieren werden, doch meine Truppe hielt sehr gut dagegen und hat noch selbst zwei Tore nachgelegt. Ich möchte mich hierbei auch bei unseren Zuschauern bedanken, die uns zahlreich unterstützt haben. Diesen Elan von heute möchten wir mitnehmen. Im nächsten Spiel wollen wir wieder an die Leistung anknüpfen."

1. Klasse Süd: Attergau : Oberwang - 0:5 (0:3)

86 Robert Speer 0:5

68 Robert Speer 0:4

36 Mathias Schmidt 0:3

12 Simon Loindl 0:2

4 Robert Speer 0:1

Details

