Spannendes Duell zwischen UFC Attergau und SV Bad Goisern endet 2:3

Details Sonntag, 15. September 2024 20:09

In der fünften Runde der 1. Klasse Süd (OÖ) trafen der UFC Attergau und der SV Kieninger-Bau Bad Goisern aufeinander. Die Partie bot von Anfang an jede Menge Unterhaltung und endete schließlich mit einem knappen 2:3-Sieg für die Gäste aus Bad Goisern. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, die mit einem 2:2-Unentschieden endete, entschied ein Kontertor in der zweiten Halbzeit das Spiel zugunsten der Gäste.

Auf und Ab in der ersten Halbzeit

Die Begegnung startete turbulent und in der 6. Minute hatte die Heimelf die erste große Chance, die jedoch durch einen eigenen Spieler auf der Linie geklärt wurde.

Das erste Tor ließ nicht lange auf sich warten. In der 8. Minute gelang Fabian Gschwandtner vom SV Bad Goisern das 0:1, allerdings aus abseitsverdächtiger Position. Der UFC Attergau zeigte sich davon unbeeindruckt und drängte auf den Ausgleich. Dies gelang ihnen in der 28. Minute durch Dominik Schiemer, der nach einer Ecke per Kopfball traf.

Nur zwei Minuten später gingen die Attergauer sogar in Führung. Simon Sagerer erzielte in der 30. Minute das 2:1, nachdem er einen hohen Ball im Strafraum mit der Fußspitze ins Tor beförderte. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: In der 31. Minute traf Justin Engleitner zum 2:2, nachdem der Ball nach einem Freistoß an die Stange sprang und ihm vor die Füße fiel.

Die restlichen Minuten der ersten Halbzeit waren geprägt von weiteren Chancen und einer Verhaltensbelehrung des Schiedsrichters an den Trainer der Gäste, ohne dass es zu weiteren Toren kam.

Spannung und Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Der UFC Attergau setzte seine Bemühungen im zweiten Spielabschnitt fort und hatte in der 58. Minute eine weitere Topchance, doch ein Kopfball verfehlte nur knapp das Tor.

Das entscheidende Tor fiel in der 62. Minute für den SV Bad Goisern. Nach einem schnellen Konter standen zwei Goiserer alleine vor dem Torhüter des UFC Attergau, und Thomas Bruckenberger schob nach einem Querpass ein und stellte auf 2:3. Die Attergauer ließen sich nicht entmutigen und versuchten weiter, den Ausgleich zu erzielen. Doch auch die beste Chance in der 64. Minute, als der Torhüter des UFC Attergau den Ball gegen Bruckenbergers Kopf schoss und dieser knapp am Tor vorbei rollte, brachte keinen Erfolg.

In den Schlussminuten wurde es noch einmal spannend. Der UFC Attergau jubelte in der 89. Minute über den vermeintlichen Ausgleich, doch das Tor wurde wegen einer Abseitsposition aberkannt. Schließlich endete die Partie nach 94 Minuten mit einem 2:3 für den SV Bad Goisern.

Stimme zum Spiel:

Christoph Unterberger ( Funktionär SV Bad Goisern):

" Keiner hat geglaubt, dass wir heute noch spielen werden. Trotzdem waren die Platzverhältnisse eigentlich in Ordnung. Attergau hatte in der ersten Hälfte sicherlich mehr vom Spiel. Zum Glück haben wir gleich nach den Toren des Heimteams das 2:2 machen können. In der Pause stellten wir das System ein bisschen um, da wir sehr wenig in die Zweikämpfe gekommen sind. Das hat in der zweiten Hälfte gut geklappt. Nach unserem Führungstreffer haben wir kaum mehr etwas zugelassen. Gratulation auch an die Mannschaft, dass wir uns so kurzfristig auf das Spiel einstellen konnten. Kämpferisch war es eine Topleistung!"

1. Klasse Süd: Attergau : Bad Goisern - 2:3 (2:2)

62 Thomas Bruckenberger 2:3

31 Justin Engleitner 2:2

30 Simon Sagerer 2:1

28 Dominik Schiemer 1:1

8 Fabian Gschwandtner 0:1

