Spannendes Unentschieden zwischen Union Oberwang und TSV Frankenmarkt

Die Partie zwischen Union Oberwang und TSV Frankenmarkt in der fünften Runde der 1.Klasse Süd bot den Fans ein aufregendes 2:2-Unentschieden mit späten Wendungen. Trotz eines Halbzeitrückstands gelang es der Union Oberwang, sich zurückzukämpfen und in letzter Minute den Ausgleich zu erzielen.

Erste Halbzeit: Frankenmarkt legt vor

Das Spiel begann mit einem frühen Abseitstor für die Union Oberwang, welches jedoch nicht zählte. Trotzdem setzte dies ein Zeichen für den weiteren Verlauf der Partie. Die Anfangsphase war von hohem Tempo und intensiven Zweikämpfen geprägt, wobei beide Teams versuchten, die Kontrolle über das Spiel zu gewinnen.

Nach einigen intensiven Minuten gelang es dem TSV Frankenmarkt, die erste echte Chance zu verwerten. In der 38. Minute war es Arian Osmanaj, der das 0:1 für die Frankenmarkter erzielte. Dieses Tor verlieh den Gästen zusätzliche Sicherheit und stellte die Oberwanger vor weiteren Herausforderungen. Trotz einiger Bemühungen der Union Oberwang, den Ausgleich vor der Pause zu erzielen, blieb es beim 0:1-Halbzeitstand.

Aufholjagd und dramatisches Finale

Die zweite Halbzeit begann mit einer veränderten Union Oberwang, die entschlossen war, den Rückstand aufzuholen. In der 53. Minute zahlte sich ihre Mühe aus. Robert Speer traf zum 1:1 und brachte die Heimmannschaft wieder ins Spiel. Die Freude über den Ausgleich währte jedoch nur kurz, denn bereits sieben Minuten später, in der 60. Minute, schlug Frankenmarkt erneut zu. Kilian Lösch traf zum 1:2 und stellte die Führung für die Gäste wieder her.

Die Union Oberwang ließ sich jedoch nicht entmutigen und kämpfte weiter um jeden Ball. Die Zeit lief gegen sie, aber die Oberwanger gaben nicht auf. In der 90. Minute erlöste Marco Szalay die Heimmannschaft mit dem späten Ausgleichstreffer zum 2:2. Dieses Tor löste bei den Fans der Union Oberwang großen Jubel aus und sicherte den Hausherren einen wertvollen Punkt.

Nach einer kurzen Nachspielzeit von einer Minute endete die Partie mit einem gerechten 2:2-Unentschieden. Beide Mannschaften hatten hart gekämpft und sich den Punkt redlich verdient. Die Zuschauer erlebten eine spannende und emotionsgeladene Begegnung, die bis zur letzten Sekunde spannend blieb.

Stimme zum Spiel:

Mario Pöckl ( Sportlicher Leiter Union Oberwang):

"Wir waren sehr froh, dass dieses Match aufgrund der Witterungsbedingungen überhaupt stattfinden konnte. Doch der Platz war dennoch in einem guten Zustand. Speziell in der Anfangsphase waren wir sehr dominant und hatten einige Torchancen. Mit Fortdauer der Partie ist Frankenmarkt aber auch besser ins Spiel gekommen. Dann war es ausgeglichener. In der zweiten Hälfte waren wir wieder sehr spielbestimmend. Schlussendlich war es ein glücklicher Punkt, den wir aber sehr gerne mitnehmen. Für die Spieler war es auch nicht leicht, da man nie wusste, ob das Spiel stattfinden kann oder nicht. Sie haben sich trotzdem gut auf das Match eingestellt."

1. Klasse Süd: Oberwang : Frankenmarkt - 2:2 (0:1)

93 Marco Szalay 2:2

60 Kilian Lösch 1:2

52 Robert Speer 1:1

38 Arian Osmanaj 0:1

