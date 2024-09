TSV Sparkasse Frankenmarkt triumphiert mit 4:1 über ASKÖ Raiffeisen Gosau

Details Samstag, 21. September 2024 06:58

Der TSV Sparkasse Frankenmarkt konnte sich in der sechsten Runde der 1. Klasse Süd (OÖ) mit einem souveränen 4:1-Sieg gegen die ASKÖ Raiffeisen Gosau durchsetzen. Bereits in der ersten Halbzeit dominierte die Heimmannschaft das Geschehen und legte den Grundstein für den späteren Erfolg. Trotz eines kurzen Aufbäumens der Gäste aus Gosau war die Partie bereits zur Halbzeit entschieden.

Ein Blitzstart und schnelle Tore

Die Begegnung zwischen dem TSV Frankenmarkt und der ASKÖ Raika Gosau begann mit einem Paukenschlag. Die Frankenmarkter setzten von Anfang an auf Offensive und wurden bereits in der 12. Minute belohnt. Patrick Krichhamer eröffnete den Torreigen für die Hausherren, als er das 1:0 erzielte. Die frühe Führung gab den Frankenmarktern zusätzlichen Auftrieb und setzte die Gäste unter Druck.

Doch die ASKÖ Gosau ließ sich nicht lange bitten und glich nur drei Minuten später aus. In der 15. Minute erzielte Roman Jambor den Ausgleichstreffer zum 1:1. Das Spiel war nun wieder offen, und beide Mannschaften kämpften verbissen um die Kontrolle über das Spiel.

In der 21. Minute stellte der TSV Frankenmarkt jedoch seine Führungsqualitäten erneut unter Beweis. Stefan Oberndorfer brachte seine Mannschaft durch einen sehenswerten Treffer mit 2:1 in Führung. Die Frankenmarkter zeigten sich nun deutlich überlegen und drängten die Gäste weiter in die Defensive.

Das Glück war an diesem Abend nicht auf Seiten der Gosauer. In der 25. Minute unterlief Patrick Pomberger ein unglückliches Eigentor, das den TSV Frankenmarkt mit 3:1 in Front brachte. Mit diesem komfortablen Vorsprung gingen die Mannschaften in die Halbzeitpause.

Frankenmarkt lässt nichts anbrennen

Nach der Pause kam die ASKÖ Raika Gosau zwar bemüht aus der Kabine, doch die Heimmannschaft behielt die Kontrolle über das Geschehen. Die Frankenmarkter agierten weiterhin konzentriert und ließen den Gästen kaum Raum für gefährliche Angriffe. Die Abwehr der Frankenmarkter stand sicher, und der Torhüter der Gastgeber musste nur selten ernsthaft eingreifen.

In der 63. Minute sorgte Robert Martinkovic schließlich für die endgültige Entscheidung. Mit einem präzisen Schuss erzielte er das 4:1 für den TSV Sparkasse Frankenmarkt und machte damit den Sack zu. Die Gosauer schienen nun endgültig geschlagen und fanden keine Mittel mehr, um das Blatt noch zu wenden.

Bis zum Schlusspfiff kontrollierte die Heimmannschaft das Spiel souverän und ließ keine weiteren Chancen für die Gäste zu. Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute stand der verdiente 4:1-Sieg für den TSV Sparkasse Frankenmarkt fest.

1. Klasse Süd: Frankenmarkt : Gosau - 4:1 (3:1)

63 Robert Martinkovic 4:1

25 Eigentor durch Patrick Pomberger 3:1

21 Stefan Oberndorfer 2:1

15 Roman Jambor 1:1

12 Patrick Krichhamer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.