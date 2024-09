Union Oberwang ringt SV Bad Goisern 3:4 nieder

Details Sonntag, 22. September 2024 08:08

In der sechsten Runde der 1. Klasse Süd (OÖ) hat Union Oberwang den SV Bad Goisern mit 4:3 besiegt. Das Match, das von Toren und dramatischen Wendungen geprägt war, endete mit einem späten Siegtreffer von Robert Speer. Besonders auffällig war die rote Karte für den Torhüter der Oberwanger und ein kurioser Elfmeter, der für Diskussionen sorgte. Beide Teams zeigten eine starke Leistung und boten den Zuschauern ein hochklassiges und aufregendes Fußballspiel.

Offener Schlagabtausch in der ersten Halbzeit

Das Spiel begann mit einem schnellen Tor für den SV Bad Goisern. Bereits in der 9. Minute setzte sich Justin Engleitner durch und brachte die Goiserer mit 1:0 in Führung. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn nur sieben Minuten später erzielte Sandro Sperr den Ausgleich für Union Oberwang.

Die Partie blieb spannend, und in der 28. Minute konnte der SV Bad Goisern erneut in Führung gehen. Marijan Blazevic traf zum 2:1, und die Hausherren schienen das Spiel unter Kontrolle zu haben. Doch Union Oberwang ließ sich nicht beeindrucken. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 40. Minute, erzielte Robert Speer das 2:2 und sorgte damit für einen ausgeglichenen Halbzeitstand.

Dramatische zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ähnlich aufregend wie die erste. In der 59. Minute führte ein unglückliches Eigentor von Martin Petro zu einer 3:2-Führung für Union Oberwang. Der SV Bad Goisern geriet damit unter Druck, zeigte aber weiterhin Kampfgeist.

Das Spiel wurde noch intensiver, als in der 73. Minute Oliver Istvan Pinter den Ausgleich zum 3:3 für die Goiserer erzielte. Doch dieser Treffer war nicht das einzige Highlight dieser Minute. Fast gleichzeitig erhielt der Torwart von Union Oberwang die rote Karte, was das Spiel in eine neue Richtung zu lenken schien.

Die dramatische Wende kam in der vierten Minute der Nachspielzeit. Robert Speer, der bereits in der ersten Halbzeit getroffen hatte, erzielte den Siegtreffer für Union Oberwang zum 4:3. Die Goiserer versuchten in den letzten Minuten der Nachspielzeit noch einmal alles, um den erneuten Ausgleich zu erzielen, aber es blieb bei diesem Endstand.

1. Klasse Süd: Bad Goisern : Oberwang - 3:4 (2:2)

94 Robert Speer 3:4

73 Oliver Istvan Pinter 3:3

59 Eigentor durch Martin Petro 2:3

40 Robert Speer 2:2

28 Marijan Blazevic 2:1

16 Sandro Sperr 1:1

9 Justin Engleitner 1:0

