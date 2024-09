Duell zwischen UFC Attergau und Vöcklabrucker SC endet 3:3

Details Samstag, 28. September 2024 22:18

Das Spiel in der siebten Runde der 1. Klasse Süd (OÖ) zwischen UFC Attergau und Vöcklabrucker SC endete mit einem gerechten 3:3-Unentschieden. Trotz Rückständen und einer Gelb-Roten Karte für die Gäste, zeigten beide Teams großen Kampfgeist und boten den Zuschauern zahlreiche aufregende Momente. Besonders Simon Sagerer vom UFC Attergau und Abid Mujagic vom Vöcklabrucker SC glänzten mit je zwei Treffern und prägten die Begegnung maßgeblich.

Frühe Führung und schnelle Antwort

Schon in der ersten Minute gab es die erste große Chance für die Gäste, als Petar Cotic knapp am Tor vorbeizog. Doch auch der UFC Attergau ließ sich nicht lange bitten und verzeichnete in der 9. Minute den ersten Torschuss, der jedoch das Ziel verfehlte. Das Spiel entwickelte sich zügig, wobei die Vöcklabrucker in den ersten Minuten dominierten. Rade Dzajic und Abid Mujagic setzten die Attergauer Defensive unter Druck, konnten aber zunächst keine Tore erzielen.

Der UFC Attergau kam dann in der 27. Minute zur verdienten Führung. Jonas Hemetsberger nutzte seine Chance und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Doch die Freude währte nicht lange. Abid Mujagic vom Vöcklabrucker SC glich in der 37. Minute nach einem Fehler der Heimverteidigung zum 1:1 aus. Die Gäste hatten sogar die Möglichkeit, noch vor der Pause in Führung zu gehen, doch sowohl Rade Dzajic als auch Mujagic verpassten knapp.

Wechselnde Führungen und dramatischer Ausgleich

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. Simon Sagerer brachte den UFC Attergau in der 48. Minute erneut in Führung. Die Vöcklabrucker ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und nutzten die Unsicherheiten in der Defensive der Gastgeber aus. Ein Eigentor in der 54. Minute brachte den Vöcklabrucker SC wieder ins Spiel. Christian Seifriedsberger beförderte den Ball ins eigene Tor.

Die Gäste setzten nach und bekamen in der 57. Minute einen Elfmeter zugesprochen, den Abid Mujagic sicher verwandelte. Damit führte der Vöcklabrucker SC in der 59. Minute mit 3:2. Doch der UFC Attergau zeigte Moral und kämpfte sich zurück ins Spiel. Erneut war es Simon Sagerer, der in der 63. Minute mit seinem zweiten Tor des Tages den 3:3-Ausgleich erzielte.

Die Partie wurde zunehmend hitziger, was sich in der 71. Minute auch auf die Disziplin auswirkte. Petar Cotic vom Vöcklabrucker SC kassierte nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte und musste das Spielfeld verlassen. Trotz Unterzahl hielten die Gäste stand und verhinderten weitere Tore. Der Schlusspfiff in der 90. Minute besiegelte ein spannendes 3:3-Unentschieden, das beiden Mannschaften einen verdienten Punkt einbrachte.

1. Klasse Süd: Attergau : Vöcklabruck - 3:3 (1:1)

63 Simon Sagerer 3:3

59 Abid Mujagic 2:3

55 Eigentor durch Christian Seifriedsberger 2:2

48 Simon Sagerer 2:1

37 Abid Mujagic 1:1

27 Jonas Hemetsberger 1:0

