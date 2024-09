Begegnung zwischen SV Bad Goisern und FC Steinerkirchen endet unentschieden

Details Samstag, 28. September 2024 22:28

Der SV Bad Goisern und der FC Steinerkirchen lieferten sich in der 7. Runde der 1. Klasse Süd ein packendes Duell, das mit einem gerechten 1:1-Unentschieden endete. Beide Mannschaften zeigten von Beginn an großen Einsatz und boten den Zuschauern in Bad Goisern spannende 95 Minuten. Trotz des trüben Wetters und des leichten Regens wurde den Fans ein aufregendes Spiel geboten, das bis zur letzten Minute umkämpft war.

Blitzstart der Goiserer

Nach einer kurzen Verzögerung beim Anpfiff begann das Spiel im trüben Wetter, aber ohne Regen. Gleich in der 5. Minute sorgte der SV Bad Goisern für den ersten Höhepunkt des Spiels. Nach einem wilden Gestocher im Strafraum der Gäste war es Dejan Pilipovic, der die Chance nutzte und den Ball zum 1:0 ins Netz beförderte. Dieses frühe Tor brachte die Heimmannschaft in eine gute Ausgangsposition und sorgte für viel Selbstvertrauen.

Der frühe Treffer beflügelte die Goiserer, die weiterhin gefährlich vor das Tor des FC Steinerkirchen kamen. In der 10. Minute gab es erneut eine vielversprechende Situation für die Heimelf, doch die Abwehr der Gäste hielt stand und verhinderte einen weiteren Treffer. Es war deutlich zu spüren, dass der SV Bad Goisern das Spielgeschehen dominierte und auf das zweite Tor drängte.

Ausgleich durch Fabio Mugrauer

Mit zunehmender Spieldauer fand der FC Steinerkirchen besser ins Spiel und konnte in der 31. Minute den Ausgleich erzielen. Fabio Mugrauer zeigte seine Klasse und schob den Ball, nach einem Alleingang vorm Tor, locker am Goalie der Goiserer vorbei. Dieses Tor brachte den FC Steinerkirchen zurück ins Spiel und sorgte für neue Spannung. Die Partie war nun ausgeglichen, und beide Teams hatten ihre Chancen.

Bis zur Halbzeitpause blieben beide Mannschaften offensiv aktiv und erspielten sich einige gute Möglichkeiten. In der 41. Minute hatten sowohl der SV Bad Goisern als auch der FC Steinerkirchen knapp an Chancen, doch es gelang keinem der Teams, den Ball im Tor unterzubringen. So ging es mit einem 1:1 in die Halbzeitpause.

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste. Beide Mannschaften waren weiterhin auf der Suche nach dem Führungstreffer. Der SV Bad Goisern setzte die Gäste immer wieder unter Druck und kam zu einigen gefährlichen Aktionen vor dem Tor des FC Steinerkirchen. Doch auch die Gäste zeigten sich kämpferisch und hielten gut dagegen.

In den letzten Minuten des Spiels wurde es noch einmal richtig spannend. In der 90. Minute erhielt der SV Bad Goisern einen letzten Freistoß, der jedoch nicht mehr verwertet werden konnte. Die vier Minuten Nachspielzeit verstrichen ohne weitere Tore, und so endete das Spiel mit einem verdienten 1:1-Unentschieden.

1. Klasse Süd: Bad Goisern : Steinerkirchen - 1:1 (1:1)

31 Fabio Mugrauer 1:1

5 Dejan Pilipovic 1:0

